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15 ноября 2026, 14:27 Читати українською

Льготные поездки будут фиксироваться автоматически: когда в Украине заработает единая система учета перевозок

Верховная Рада приняла закон, изменяющий систему льготных пассажирских перевозок в Украине. Речь идет не только о монетизации льгот, но и создании единой автоматизированной системы, которая будет фиксировать поездки и поможет прозрачно рассчитываться с перевозчиками.

Верховная Рада приняла закон, изменяющий систему льготных пассажирских перевозок в Украине.
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Полноценное введение реформы запланировано с 1 июля 2028 года. Именно в эту дату закон должен вступить в силу. К тому времени государству, общинам и транспортным предприятиям следует подготовить нормативную базу, оборудование и механизмы учета. В то же время, отдельные положения закона вступают в силу ранее. Верховная Рада сообщила, что переходный период необходим для технической, организационной и нормативной подготовки.

Как будет работать система

Планируется создать центральную автоматизированную систему учета оплаты проезда, в которую будут поступать данные по территориальным системам. Для пассажиров предусмотрено использование электронного билета и специальных платежных инструментов, связанных с адресной денежной поддержкой.

При поездке система должна фиксировать факт перевозки. Это позволит определять реальное количество льготных поездок и производить расчеты за предоставленные услуги, а не опираться на приблизительные бумажные показатели.

Что изменится для пассажиров, общин и перевозчиков

Реформа должна решить проблему, по которой льготы гарантированы законом, но механизм их финансирования работает нестабильно. Перевозчики нередко не получают должной компенсации, а пассажиры сталкиваются с отказами или конфликтами из-за льготного проезда.

Новый механизм предполагает:

  • Для пассажиров: возможность пользоваться льготой по понятным правилам без постоянных споров с водителями и проверки бумажных удостоверений.

  • Для общин: учет фактически совершенных поездок и более прозрачные расчеты за перевозку.

  • Для перевозчиков: предполагаемый механизм компенсации за предоставленные льготные услуги.

Закон не создает новых льготных категорий и не отменяет действующие. Изменяется метод реализации льгот и их финансирование.

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Что предстоит сделать до 2028 года

Переходный период требуется, в частности, для доработки центральной системы, разработки подзаконных актов, подготовки транспортной инфраструктуры и регистрации льготников. Также предусмотрено определение операторов территориальных систем учета и подключение оборудования к национальной системе.

Отдельно правительство должно в течение девяти месяцев после опубликования закона представить законодательные изменения, разграничивающие источники финансирования льгот между государственным и местными бюджетами.

Таким образом, 1 июля 2028 года — это определенная законом дата вступления в силу новых правил, а не просто ориентир для запуска отдельного цифрового сервиса. К этому времени система должна технически и организационно подготовить, чтобы учет льготных поездок стал частью общего механизма оплаты пассажирских перевозок.

Как мы писали: Продажа авто в Украине обложат налогом 23%: кого коснутся новые правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
15 ноября 2026, 15:58
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Приватні перевізники, як чорти ладана, бояться встановлювати валідатори.
Вони звикли виключно до готівки.
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