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13 ноября 2026, 15:33 Читати українською

Claude столкнулся с масштабным сбоем: Anthropic сообщила о проблемах с доступом к чату

Искусственный интеллект Claude от компании Anthropic 13 ноября столкнулся с масштабными техническими проблемами. Пользователи не могли войти в сервис или испытывали трудности с его работой. Компания подтвердила сбой на официальной странице статуса и сообщила об устранении проблемы с авторизацией.

Искусственный интеллект Claude от компании Anthropic 13 ноября столкнулся с масштабными техническими проблемами.
Claude столкнулся с масштабным сбоем
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Первое заявление Anthropic опубликовала в 09:58 UTC. Компания сообщила, что расследует ошибки при входе в Claude.ai и Claude Code. В 11:05 UTC разработчик объявил о развертывании исправления, а в 11:58 UTC — об устранении проблемы, затрагивавшей Claude.ai и Claude Cowork.

Однако это не означало полного обновления всех сервисов. На момент проверки официальная страница Anthropic все еще обозначала Claude.ai как сервис с масштабным сбоем, а Claude Cowork — как работающий с перебоями. В то же время, Claude API, Claude Code и консоль разработчика имели статус Operational.

Сбой Claude совпал с проблемами Microsoft

Отдельно Anthropic сообщала о неисправности интеграции Claude с Microsoft 365. Эта проблема возникла еще 12 ноября и связана с сбоем в инфраструктуре Microsoft.

Из-за нее пользователи могли испытывать трудности с доступом к электронной почте, календарю, поиску, файлам SharePoint и чатам Teams из-за подключения Microsoft 365. Также оставалось недоступным или работало нестабильно приложение Claude for Outlook.

Microsoft 12 ноября столкнулась с масштабным сбоем Outlook, Teams и Copilot. Проблемы затронули компании и государственные учреждения в разных странах. По данным Reuters, причиной стали проблемы с серверами, приведшими к нарушению работы сервисов. Microsoft заявляла, что не выявила признаков злонамеренной активности.

Читайте также: Разработчик Claude выходит на биржу с отметкой $1,4 трлн: сколько будут стоить акции Anthropic

Таким образом, 13 ноября у Claude было по меньшей мере два отдельных инцидента: проблемы с авторизацией в собственных сервисах Anthropic и перебои в работе интеграции с Microsoft 365. Компания сообщила об устранении первого, но проблема с подключением к Microsoft оставалась актуальной.

Как мы писали: Глобальный сбой Microsoft 365 парализовал работу офисов, школ и госучреждений: что произошло с Outlook и Teams

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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