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13 ноября 2026, 13:07 Читати українською

Смена фамилии не поможет скрыться от долгов: что происходит с исполнительным производством

Смена фамилии, паспорта или места жительства не прекращает исполнительное производство и не освобождает человека от уплаты долга. Исполнитель может идентифицировать должника по другим персональным данным, обновить информацию в реестрах и продлить принудительное взыскание. Об этом напоминает Министерство юстиции.

Смена фамилии, паспорта или места жительства не прекращает исполнительное производство и не освобождает человека от уплаты долга.
Смена фамилии не поможет скрыться от долгов
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Как исполнитель узнает об изменении фамилии

Фамилия — не единственный идентификатор человека. Для установления лица используют также имя и отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Налоговый номер, как правило, остается неизменным даже после смены фамилии или паспорта.

Если исполнитель обнаруживает, что должник сменил фамилию, он может проверить эту информацию через государственные реестры. В частности, направить электронный запрос в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан или Государственную миграционную службу.

После подтверждения изменений исполнитель выносит постановление об изменении названия стороны исполнительного производства и обновляет соответствующие сведения автоматизированной системе исполнительного производства.

При этом аресты, ранее наложенные на средства и имущество должника, не отменяются автоматически и продолжают действовать.

Куда будут посылать документы после переезда

Адрес места жительства важен для исполнительного производства, поскольку по нему должнику присылают постановления и другие официальные документы.

Если человек переехал, но не сообщил об этом исполнителе, корреспонденцию могут продолжать отправлять по адресу, указанному в исполнительном документе. В то же время должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решения, если постановление об открытии производства было направлено по этому адресу.

Если сторона уведомила исполнителя о новом месте жительства или пребывания, документы будут направляться по адресу, указанному в его заявлении. При наличии в материалах исполнительного документа электронного адреса корреспонденцию также могут отправлять по электронной почте.

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Когда нужно сообщить исполнителю

Закон Украины «Об исполнительном производстве» № 1404-VIII возлагает на стороны производства обязанность уведомлять исполнителя о важных изменениях. В частности, об изменении места жительства, пребывания или местонахождения.

Согласно статье 19 этого закона, о таких обстоятельствах следует сообщить в письменном виде безотлагательно, но не позднее следующего рабочего дня после их наступления. Должник — физическое лицо также должно сообщить об изменении места работы.

Минюст отдельно отмечает необходимость уведомлять исполнителя об изменении имени или фамилии. Это позволяет актуализировать данные в материалах производства и избежать ситуаций, когда официальные документы поступают по устаревшим реквизитам.

Следовательно, изменение персональных данных или переезд не является способом избежать взыскания. Если не сообщить исполнителю о новом адресе, производство не остановится, но должник рискует упустить важные сообщения и сроки для обжалования решений или действий исполнителя.

Как мы писали: Минюст объяснил, что делать, если отказали в трудоустройстве по возрасту

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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