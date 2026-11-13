Почему доллар дешевле в банках? Прогноз курса и цен на золото (видео)

Увидим ли доллар по 46,50 грн, а евро по 52 грн уже 12−18 ноября?

На гривну одновременно оказывают давление высокий спрос населения на валюту, рост потребностей в импорте энергоносителей и последствия российских обстрелов украинской инфраструктуры. По прогнозу эксперта, Нацбанку для поддержки гривни может потребоваться $1,55−1,97 млрд. валютных интервенций.

На мировых рынках ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке: цены на нефть Brent могут колебаться в пределах $88−105 за баррель в зависимости от развития событий между США и Ираном.

Сможет ли НБУ сдержать девальвационное давление?

Почему доллар в банках может оказаться дешевле, чем в обменниках?

И что будет с курсом евро, ценами на золото и серебро?

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