Владелец TikTok ByteDance оценил компанию в $400 млрд: почему она подорожала на 20%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2026, 9:40 Читати українською

Владелец TikTok ByteDance оценил компанию в $400 млрд: почему она подорожала на 20%

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, планирует выкупить акции на сумму до 6 млрд долларов у своих нынешних инвесторов. В рамках этой операции компанию оценивают примерно в $400 млрд — на 20% дороже, чем при предварительном выкупе акций в ноябре 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, планирует выкупить акции на сумму до 6 млрд долларов у своих нынешних инвесторов.
ByteDance подорожала на 20%
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом стало известно из письма ByteDance к акционерам и собеседнику, осведомленному с планами компании. Reuters также передало эту информацию, отметив, что самостоятельно подтвердить ее не удалось.

По условиям нового предложения ByteDance готова платить $241,35 за акцию. При предварительном выкупе в ноябре 2025 года цена составляла $200,41.

Почему оценка ByteDance выросла

Повышение отметки произошло после урегулирования ситуации вокруг американского бизнеса TikTok. В январе 2026 года ByteDance заключила соглашение с администрацией Дональда Трампа, позволившее избежать запрета платформы в США.

В рамках договоренностей 80% доли в американском подразделении TikTok, ответственном за безопасность данных, перешли на совместное предприятие с американскими владельцами. В то же время, ByteDance сохранила за собой доходные операции приложения.

Соглашение сняло один из ключевых геополитических рисков для компании и потенциального выхода ее акций на биржу. Однако сроки возможного IPO пока не определены, а для листинга ByteDance понадобится согласование китайских властей.

Искусственный интеллект давит на прибыль

ByteDance активно инвестирует в разработку своих моделей искусственного интеллекта и соответствующих приложений. Это усиливает конкуренцию с китайскими технологическими компаниями, включая Alibaba, Tencent, DeepSeek, Moonshot AI и Z.ai.

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль ByteDance сократилась на однозначный процентный показатель и составила около $20 млрд. Одной из причин стали рост расходов на развитие ИИ и конкуренция за специалистов.

Чтобы удержать работников этого направления, компания планирует предложить им в общей сложности 300 млн. акций, стоимость которых будет привязана к результатам ШИ-бизнеса ByteDance. Это должно стать дополнительным стимулом для исследователей и разработчиков на фоне активного переманивания специалистов конкурентами.

Читайте также: TikTok может разрешить переводить деньги в личных сообщениях

Выкуп акций вместо IPO

ByteDance запустила программу выкупа акций в 2022 году и с тех пор предлагала инвесторам продавать свои доли компании. Такой механизм позволяет акционерам получить ликвидность без выхода компании на биржу.

В новом письме акционерам ByteDance также предложила перенести срок, до которого инвесторы могут требовать выкупа своих долей, на 11 декабря 2030 года.

Пока что компания не определила сроки IPO. Поэтому выкуп акций остается одним из способов предоставить инвесторам возможность выйти из капитала, сохраняя ByteDance статус частной компании.

Как мы писали: Alibaba провела крупнейшее SPO в истории Гонконга

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами