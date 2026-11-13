Владелец TikTok ByteDance оценил компанию в $400 млрд: почему она подорожала на 20%

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, планирует выкупить акции на сумму до 6 млрд долларов у своих нынешних инвесторов. В рамках этой операции компанию оценивают примерно в $400 млрд — на 20% дороже, чем при предварительном выкупе акций в ноябре 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Об этом стало известно из письма ByteDance к акционерам и собеседнику, осведомленному с планами компании. Reuters также передало эту информацию, отметив, что самостоятельно подтвердить ее не удалось.

По условиям нового предложения ByteDance готова платить $241,35 за акцию. При предварительном выкупе в ноябре 2025 года цена составляла $200,41.

Почему оценка ByteDance выросла

Повышение отметки произошло после урегулирования ситуации вокруг американского бизнеса TikTok. В январе 2026 года ByteDance заключила соглашение с администрацией Дональда Трампа, позволившее избежать запрета платформы в США.

В рамках договоренностей 80% доли в американском подразделении TikTok, ответственном за безопасность данных, перешли на совместное предприятие с американскими владельцами. В то же время, ByteDance сохранила за собой доходные операции приложения.

Соглашение сняло один из ключевых геополитических рисков для компании и потенциального выхода ее акций на биржу. Однако сроки возможного IPO пока не определены, а для листинга ByteDance понадобится согласование китайских властей.

Искусственный интеллект давит на прибыль

ByteDance активно инвестирует в разработку своих моделей искусственного интеллекта и соответствующих приложений. Это усиливает конкуренцию с китайскими технологическими компаниями, включая Alibaba, Tencent, DeepSeek, Moonshot AI и Z.ai.

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль ByteDance сократилась на однозначный процентный показатель и составила около $20 млрд. Одной из причин стали рост расходов на развитие ИИ и конкуренция за специалистов.

Чтобы удержать работников этого направления, компания планирует предложить им в общей сложности 300 млн. акций, стоимость которых будет привязана к результатам ШИ-бизнеса ByteDance. Это должно стать дополнительным стимулом для исследователей и разработчиков на фоне активного переманивания специалистов конкурентами.

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Выкуп акций вместо IPO

ByteDance запустила программу выкупа акций в 2022 году и с тех пор предлагала инвесторам продавать свои доли компании. Такой механизм позволяет акционерам получить ликвидность без выхода компании на биржу.

В новом письме акционерам ByteDance также предложила перенести срок, до которого инвесторы могут требовать выкупа своих долей, на 11 декабря 2030 года.

Пока что компания не определила сроки IPO. Поэтому выкуп акций остается одним из способов предоставить инвесторам возможность выйти из капитала, сохраняя ByteDance статус частной компании.

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