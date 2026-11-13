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13 ноября 2026, 11:50 Читати українською

Набсовет «Сенс Банка» возглавил бывший руководитель ПриватБанка Герхард Беш

Герхард Беш, более трех лет возглавлявший ПриватБанк, стал председателем наблюдательного совета государственного «Сенс Банка». В этой должности он заменил Николая Гладишенко. Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на собеседника в Офисе президента.

Герхард Беш, более трех лет возглавлявший ПриватБанк, стал председателем наблюдательного совета государственного «Сенс Банка».
В «Сенс Банке» сменился председатель наблюдательного совета: эту должность занял Герхард Бёш. Фото: forbes ua
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По информации издания, Герхард Беш возглавил обновленный наблюдательный совет банка. До этого он являлся ее независимым членом.

Беш вошел в состав наблюдательного совета «Сенс Банка» в августе 2026 года. Его назначение состоялось после прекращения полномочий предыдущего председателя совета Николая Гладышенко.

Как менялся состав наблюдательного совета «Сенс Банка»

Изменения в наблюдательном совете происходили на фоне внимания Национального банка к корпоративному управлению государственного учреждения.

Еще в мае 2026 года заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник заявлял о необходимости доукомплектовать наблюдательный совет. По его словам, регулятор обращал внимание банка на неполный состав органа и нехватку компетенций в сфере управления рисками. Тогда же сообщалось, что наблюдательный совет должен состоять из девяти членов, шестеро из которых должны быть независимыми.

В августе ситуация обострилась после обнародования материалов расследования НАБУ и САП «Форест Гамп». Национальный банк признал Николая Гладишенко не отвечающим законодательным требованиям к независимости члена наблюдательного совета и требовал прекратить его полномочия.

По информации НБУ, решение было принято после оценки обнародованных материалов в рамках административного производства. Регулятор отдельно подчеркивал, что сами по себе предыдущие публикации не являлись достаточным основанием для такого заключения.

Что известно о Герхарде Бёше

Герхард Беш — австрийский банкир с многолетним опытом работы в Украине. С 2010 по 2021 год он был первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

В июне 2021 года Беш возглавил государственный ПриватБанк. Он руководил учреждением до ноября 2024 года.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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