Взятки за экзамены, купленные диссертации и манипуляции с бюджетом: НАПК назвало 22 коррупционных риска в высшем образовании

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) насчитало 22 ключевых коррупционных риска в сфере высшего образования. Они включают в себя работу Министерства образования и науки, университетов и Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Среди наиболее очевидных угроз взятки за оценки, покупка научных работ, манипуляции при поступлении, непрозрачное распределение бюджетных средств и возможное влияние на аккредитацию университетов.

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Исследование подготовили специалисты НАПК совместно с экспертами при поддержке Программы ОБСЕ для Украины. Его представили 10 ноября 2026 года. Авторы проанализировали государственное управление высшим образованием, финансирование, образовательную и научную деятельность, а также механизмы качества образования.

За что могут потребовать взятки в университетах

Один из наиболее понятных для студентов рисков — неправомерная выгода за положительные оценки. Речь идет не только о деньгах за сдачу экзамена или зачета. Возможны и другие формы злоупотреблений:

Продажа оценок за экзамены, зачеты и другие работы. Преподаватель может потребовать или получать деньги за успешную сдачу сессии, защиту курсовой, дипломной или лабораторной работы, прохождение практики или государственного экзамена.

Выполнение учебных работ вместо студентов. Преподаватели могут извлекать неправомерную выгоду за то, что сами выполняют зачетные или экзаменационные задания вместо соискателей образования.

Завышение или подлог оценок. Деканы, директора институтов и заведующие кафедрами могут влиять на подчиненных преподавателей, чтобы те изменяли результаты обучения.

Протекция для отдельных студентов. Оценки могут необоснованно повышать по просьбе работников университета, влиятельных лиц или их знакомых и родственников.

НАПК указывает, что риск усиливается, когда университет не имеет прозрачных критериев оценки, электронного учета успеваемости, действенных процедур обжалования и надлежащего реагирования на сообщения о коррупции.

Манипуляции при поступлении и получении научных степеней

Отдельный блок рисков касается доступа к высшему образованию. В частности, во время творческих конкурсов и внутренних вступительных экзаменов есть возможность необоснованно изменять оценки. Риски также возникают из-за предоставления льгот, которые могут использоваться не по назначению.

Недостаточно прозрачной НАПК называет и процедуру вступления иностранцев и лиц без гражданства. Для получения приглашения на обучение им нужно напрямую обращаться в университет, что создает возможности для злоупотреблений со стороны его должностных лиц.

Еще одна проблема — подготовка и защита квалификационных и научных работ. Среди потенциальных злоупотреблений:

заказ диссертаций и других академических работ у исполнителей;

академический плагиат, фабрикация или подлог результатов исследований;

возможное влияние на состав специализированных ученых советов, рассматривающих диссертации;

необъективная оценка работ и принятие решений о присуждении научных степеней.

ОБСЕ сообщает, что среди рекомендаций исследования — введение административной ответственности за предоставление услуг по написанию диссертаций и других академических работ по заказу. Также предлагается сделать более прозрачным формирование специализированных ученых советов и ввести понятный механизм оплаты труда научных руководителей, оппонентов и рецензентов, ныне работающих без вознаграждения.

Как могут злоупотреблять государственными деньгами и имуществом

Риски существуют не только на уровне университетов, но и в работе Министерства образования и науки. НАПК выделяет несколько направлений, в которых непрозрачные правила могут создавать возможности для коррупции:

Деление бюджетного финансирования между университетами. Непрозрачные критерии или выборочное их применение могут приводить к необоснованному предпочтению отдельных учреждений.

Оптимизация сети институтов. Решения об объединении, реорганизации или закрытии заведений могут приниматься без достаточного обоснования или под влиянием частных интересов.

Лицензирование образовательной деятельности. Несовершенство процедур оценки соответствия университетов лицензионным требованиям создает возможности для выборочного подхода.

Финансирование научных проектов. Риски возникают при конкурсном отборе исследований и определении победителей, получающих государственные средства.

Формирование списка научных изданий. Непрозрачные критерии включения изданий в список могут создавать условия для предоставления необоснованных преимуществ.

Назначение управляющих институтов. Недостаточно прозрачные конкурсные процедуры могут влиять на результаты отбора.

Управление государственным имуществом. Риски касаются использования имущества университетов и принятия решений по его распоряжению.

Риски при аккредитации университетов

Еще одно направление исследования — работа Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗВАНИЕ), которое оценивает образовательные программы и аккредитует их.

НАПК обращает внимание на возможные злоупотребления при формировании состава самого Агентства, назначении экспертных групп и распределении дел между отраслевыми экспертными советами. Также существует риск давления на экспертов при аккредитации, что может влиять на объективность оценки образовательных программ.

Отдельная проблема — недостаточно эффективный механизм контроля над соблюдением академической добродетели.

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Что предлагает изменить НАПК

По результатам исследования агентство подготовило рекомендации для МОН, НАЗВАНИЕ и заведений высшего образования. Они предполагают повышение прозрачности распределения бюджетных средств и финансирования науки, усовершенствование лицензирования и конкурсных процедур, усиление контроля над академической добродетелью.

Отдельный акцент сделан на предотвращении конфликта интересов, прозрачной оценке студентов, поступлении в аспирантуру и проведении единых государственных квалификационных экзаменов.

В НАПК отмечают: академическая автономия университетов должна сохраняться, но она не должна освобождать учреждения от требований прозрачного управления, подотчетности и ответственного использования государственных средств.

Рекомендации могут стать основой для изменений в законодательстве и внутренних процедурах университетов. В то же время их внедрение еще требует отдельных решений государственных органов и самих учебных заведений.

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