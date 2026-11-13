Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) насчитало 22 ключевых коррупционных риска в сфере высшего образования. Они включают в себя работу Министерства образования и науки, университетов и Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Среди наиболее очевидных угроз взятки за оценки, покупка научных работ, манипуляции при поступлении, непрозрачное распределение бюджетных средств и возможное влияние на аккредитацию университетов.
Взятки за экзамены, купленные диссертации и манипуляции с бюджетом: НАПК назвало 22 коррупционных риска в высшем образовании
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Исследование подготовили специалисты НАПК совместно с экспертами при поддержке Программы ОБСЕ для Украины. Его представили 10 ноября 2026 года. Авторы проанализировали государственное управление высшим образованием, финансирование, образовательную и научную деятельность, а также механизмы качества образования.
За что могут потребовать взятки в университетах
Один из наиболее понятных для студентов рисков — неправомерная выгода за положительные оценки. Речь идет не только о деньгах за сдачу экзамена или зачета. Возможны и другие формы злоупотреблений:
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Продажа оценок за экзамены, зачеты и другие работы. Преподаватель может потребовать или получать деньги за успешную сдачу сессии, защиту курсовой, дипломной или лабораторной работы, прохождение практики или государственного экзамена.
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Выполнение учебных работ вместо студентов. Преподаватели могут извлекать неправомерную выгоду за то, что сами выполняют зачетные или экзаменационные задания вместо соискателей образования.
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Завышение или подлог оценок. Деканы, директора институтов и заведующие кафедрами могут влиять на подчиненных преподавателей, чтобы те изменяли результаты обучения.
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Протекция для отдельных студентов. Оценки могут необоснованно повышать по просьбе работников университета, влиятельных лиц или их знакомых и родственников.
НАПК указывает, что риск усиливается, когда университет не имеет прозрачных критериев оценки, электронного учета успеваемости, действенных процедур обжалования и надлежащего реагирования на сообщения о коррупции.
Манипуляции при поступлении и получении научных степеней
Отдельный блок рисков касается доступа к высшему образованию. В частности, во время творческих конкурсов и внутренних вступительных экзаменов есть возможность необоснованно изменять оценки. Риски также возникают из-за предоставления льгот, которые могут использоваться не по назначению.
Недостаточно прозрачной НАПК называет и процедуру вступления иностранцев и лиц без гражданства. Для получения приглашения на обучение им нужно напрямую обращаться в университет, что создает возможности для злоупотреблений со стороны его должностных лиц.
Еще одна проблема — подготовка и защита квалификационных и научных работ. Среди потенциальных злоупотреблений:
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заказ диссертаций и других академических работ у исполнителей;
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академический плагиат, фабрикация или подлог результатов исследований;
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возможное влияние на состав специализированных ученых советов, рассматривающих диссертации;
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необъективная оценка работ и принятие решений о присуждении научных степеней.
ОБСЕ сообщает, что среди рекомендаций исследования — введение административной ответственности за предоставление услуг по написанию диссертаций и других академических работ по заказу. Также предлагается сделать более прозрачным формирование специализированных ученых советов и ввести понятный механизм оплаты труда научных руководителей, оппонентов и рецензентов, ныне работающих без вознаграждения.
Как могут злоупотреблять государственными деньгами и имуществом
Риски существуют не только на уровне университетов, но и в работе Министерства образования и науки. НАПК выделяет несколько направлений, в которых непрозрачные правила могут создавать возможности для коррупции:
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Деление бюджетного финансирования между университетами. Непрозрачные критерии или выборочное их применение могут приводить к необоснованному предпочтению отдельных учреждений.
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Оптимизация сети институтов. Решения об объединении, реорганизации или закрытии заведений могут приниматься без достаточного обоснования или под влиянием частных интересов.
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Лицензирование образовательной деятельности. Несовершенство процедур оценки соответствия университетов лицензионным требованиям создает возможности для выборочного подхода.
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Финансирование научных проектов. Риски возникают при конкурсном отборе исследований и определении победителей, получающих государственные средства.
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Формирование списка научных изданий. Непрозрачные критерии включения изданий в список могут создавать условия для предоставления необоснованных преимуществ.
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Назначение управляющих институтов. Недостаточно прозрачные конкурсные процедуры могут влиять на результаты отбора.
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Управление государственным имуществом. Риски касаются использования имущества университетов и принятия решений по его распоряжению.
Риски при аккредитации университетов
Еще одно направление исследования — работа Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗВАНИЕ), которое оценивает образовательные программы и аккредитует их.
НАПК обращает внимание на возможные злоупотребления при формировании состава самого Агентства, назначении экспертных групп и распределении дел между отраслевыми экспертными советами. Также существует риск давления на экспертов при аккредитации, что может влиять на объективность оценки образовательных программ.
Отдельная проблема — недостаточно эффективный механизм контроля над соблюдением академической добродетели.
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Что предлагает изменить НАПК
По результатам исследования агентство подготовило рекомендации для МОН, НАЗВАНИЕ и заведений высшего образования. Они предполагают повышение прозрачности распределения бюджетных средств и финансирования науки, усовершенствование лицензирования и конкурсных процедур, усиление контроля над академической добродетелью.
Отдельный акцент сделан на предотвращении конфликта интересов, прозрачной оценке студентов, поступлении в аспирантуру и проведении единых государственных квалификационных экзаменов.
В НАПК отмечают: академическая автономия университетов должна сохраняться, но она не должна освобождать учреждения от требований прозрачного управления, подотчетности и ответственного использования государственных средств.
Рекомендации могут стать основой для изменений в законодательстве и внутренних процедурах университетов. В то же время их внедрение еще требует отдельных решений государственных органов и самих учебных заведений.
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