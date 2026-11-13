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13 ноября 2026, 13:32 Читати українською

Более 1,3 тысяч деклараций работников СБУ закрыли от публичного доступа: что показала статистика

По состоянию на середину ноября 2026 г. из открытого доступа скрыли 1 399 деклараций, в которых упоминается Служба безопасности Украины как место работы декларанта. В общей сложности речь идет по меньшей мере о 1 012 человек. Такие данные обнародовал Опендатабот со ссылкой на открытую статистику Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

По состоянию на середину ноября 2026 г.
Тема деклараций СБУ снова стала актуальной
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Когда больше всего деклараций СБУ закрыли от доступа

Больше всего деклараций с упоминанием СБУ скрыли за 2023 отчетный год — 384. Это самый высокий показатель за весь период 2016—2025 годов. Но в 2016—2018 годах, а также в 2022 и 2025 годах количество закрытых деклараций измерялось только десятками.

После пикового 2023 количество скрытых деклараций уменьшалось. В то же время, среди всех категорий декларантов по количеству закрытых от публичного доступа документов лидируют военнослужащие Вооруженных сил Украины и работники Национальной полиции.

На работников СБУ приходится всего 0,3% всех скрытых деклараций в реестре. А общее количество таких документов составляет не менее 468 912.

Почему тема деклараций СБУ снова стала актуальной

Интерес к финансовой прозрачности сотрудников СБУ усилился на фоне нескольких резонансных расследований с участием представителей спецслужбы.

В частности, в начале ноября НАБУ и САП объявили подозрения фигурантам дела Карфаген. По версии следствия, участники преступной организации привлекли к незаконной деятельности должностных лиц СБУ, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора. Их подозревают в прикрытии незаконного бизнеса, в том числе мошеннических колцентров, торговле наркотиками и производстве контрафактной продукции.

Еще одно дело касается сотрудника СБУ, подозреваемого в подстрекательстве представителя бизнеса к предоставлению $150 тыс. неправомерной выгоды правоохранителям за возврат изъятых средств и закрытие уголовного производства. 11 ноября НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования и открытии материалов дела стороне защиты.

Эти производства касаются конкретных лиц, а подозрение не означает доказательства вины. Однако они снова привлекли внимание к вопросу контроля за имущественным положением чиновников силовых структур.

Читайте также: НАПК потребует декларации от иностранных банкиров: норма появилась в законе о цифровых платформах

Зеленский предложил вернуть декларирование для сотрудников СБУ

На фоне общественного внимания к этой теме президент Владимир Зеленский 9 ноября внес в Верховную Раду законопроект № 16220. Документ предусматривает изменения в правила декларирования для отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям во время военного положения.

Законопроект определен президентом как безотлагательный и сейчас находится на проработке в парламентских комитетах. То есть предложенные изменения еще не вступили в силу.

Следовательно, статистика Опендатабот свидетельствует о масштабе закрытия деклараций, в которых упоминается СБУ, но сама по себе не дает оснований делать выводы о состоянии или возможных нарушениях конкретных сотрудников. Вопрос состоит в том, как соединить требования национальной безопасности с контролем за имущественным положением чиновников.

Как мы писали: Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов: кто имеет право и как получить деньги

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
P93
P93
13 ноября 2026, 15:02
#
Банда сбу=фсб
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
13 ноября 2026, 16:08
#
При чому тут фсб? Аби щось ляпнути. Краще скажи «влада і сбу це чесні святі люди, яких треба захищати і дохнути за них»
+
0
P93
P93
13 ноября 2026, 16:35
#
При всьому. одні й ті ж методи, одні й тіж куратори, одні й ті ж цілі.
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