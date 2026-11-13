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13 ноября 2026, 13:54 Читати українською

В Париже арестовали недвижимость Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов: в чём подозревают бизнесмена

Во Франции арестовали элитное поместье украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, стоимость которого оценивается в $40 млн. Арест произошел по запросу украинской прокуратуры в рамках расследования дела о растрате $113 млн из банка «Финансы и Кредит». По версии следствия, к организации схемы причастен Жеваго, контролировавший более 90% акций банка. Об этом сообщил 13 ноября Офис генерального прокурора.

Во Франции арестовали элитное поместье украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, стоимость которого оценивается в $40 млн.
Франция наложила арест на парижский особняк Жеваго в рамках дела о растрате 113 млн долларов из банка. Фото: NV
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Исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский отметил, что арест стал результатом совместной работы украинских прокуроров, следователей Государственного бюро расследований и французских правоохранителей.

Имущество арестовали в рамках расследования дела о растрате $113 млн из банка «Финансы и Кредит». Дело расследует ГБР, процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

По версии следствия, Жеваго, контролировавший более 90% уставного капитала банка, вместе с другими представителями его руководства организовал схему растраты денежных средств. Следователи считают, что впоследствии эти деньги были выведены и легализовались через офшорные структуры и другие компании, подконтрольные бизнесмену.

В Офисе генпрокурора поблагодарили французских правоохранителей за сотрудничество и помощь в расследовании. Там также сообщили, что продолжают взаимодействовать с иностранными компетентными органами, чтобы разыскивать активы, связанные с уголовными производствами.

Это не первое дело, в котором фигурирует Жеваго в связи с банком Финансы и Кредит. В 2019 году ему сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн из финучреждения и объявили в международный розыск.

В конце декабря 2022 бизнесмена задержали во Франции, в Куршевеле, во время рассмотрения запроса Украины об экстрадиции. Впоследствии французский суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн. евро.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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