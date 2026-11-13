Доллар немного подорожал, а евро дешевеет. Валютный курс на 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, средний курс доллара подорожал на 2 копейки по покупке и остался неизменным в продаже. В то же время евро потерял 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,31−45,97 грн. Евро покупают за 50,33 грн., а продают за 51,24 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,03−46,23 грн, евро — 51,10−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,38−45,41 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,20−50,22 грн.

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