Полиция сможет в считанные минуты блокировать незаконные криптоактивы: более $35 млн уже заморожено

Американская компания TRM Labs запустила Beacon Concierge — сервис, помогающий правоохранительным органам в разных странах выявлять, отслеживать и блокировать незаконные операции с криптовалютами. Речь идет не только о возвращении похищенных цифровых активов, но и противодействии мошенничеству, отмыванию денег, киберпреступности, обходу санкций и другим правонарушениям с использованием криптоактивов. Об этом пишет The Block.

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Сервис должен упростить взаимодействие полиции с криптовалютными биржами и эмитентами стейблкоинов, которые могут блокировать подозрительные средства или замораживать токены. Воспользоваться им сможет любой проверенный правоохранительный орган, даже если у него нет лицензии TRM Labs или предварительных договоренностей с криптовалютными платформами.

Проблема состоит в том, что незаконные средства могут быстро перемещаться между тысячами адресов, разными блокчейнами и криптоактивами. У правоохранителей не всегда есть необходимые контакты и технические возможности, чтобы оперативно передать биржам и эмитентам стейблкоинов запросы на блокирование таких активов.

Как будет работать Beacon Concierge

Сервис построен на Beacon Network — сети, которую TRM Labs запустила в августе 2025 года. Она объединяет более 200 участников, в том числе криптовалютные биржи, эмитентов стейблкоинов, платежные компании, правоохранителей и специалистов по кибербезопасности. По оценке компании, участники сети охватывают около 80% объема торговли криптовалютами.

После проверки правоохранительный орган подает один запрос, а специалисты TRM Labs берут на себя дальнейшую работу:

отслеживают движение средств, связанных с подозрительной или незаконной деятельностью, в разных блокчейнах;

определяют адреса криптогаманцев, вовлеченных в соответствующие операции;

готовят доказательные материалы и документы для обращения к биржам и эмитентам стейблкоинов;

передают информацию участникам сети и сопровождают запросы о замораживании или изъятии активов.

Если средства, отмеченные в рамках расследования, поступают на платформы, участники Beacon Network могут реагировать в течение нескольких минут. В то же время блокировка не производится автоматически: окончательное решение принимает соответствующая биржа или эмитент стейблкоина с учетом полученного запроса и собственных процедур.

Более $35 млн уже удалось заморозить

По данным TRM Labs, Beacon Concierge уже помог в 15 расследованиях для 14 правоохранительных органов в 10 странах. В рамках этих дел удалось заморозить более 35 млн долларов в криптоактивах.

В общей сложности при содействии участников Beacon Network были перехвачены незаконные криптоактивы на сумму более $200 млн.

В компании приводят в пример работу сети после масштабного излома Binance. Тогда специалисты обозначили более 26 тыс. криптоадресов в 14 блокчейнах и отследили более 67 тыс. переводов и связанных операций, в том числе более 1050 межсетевых обменов.

Средства отслеживались от 59 начальных адресов. В среднем они проходили через 10 промежуточных этапов, а в отдельных случаях — до 71. Участники сети самостоятельно указали 39% адресов, остальные 61% система обнаружила автоматически на основе этих отметок. В общей сложности платформы получили более 45 тыс. уведомлений.

Почему скорость блокировки имеет значение

Криптовалютные транзакции могут проходить через десятки адресов и различные блокчейны, что затрудняет расследование. Злоумышленники могут переводить средства в стейблкоины, обменивать их на другие активы или использовать межсетевые мосты, чтобы усложнить отслеживание происхождения денег.

Важная особенность стейблкоинов состоит в том, что их эмитенты при определенных условиях могут замораживать токены непосредственно в блокчейне. Криптобиржи могут также блокировать счета и операции, связанные с незаконной деятельностью. Это дает стражам порядка инструменты для препятствования дальнейшему перемещению средств и их выведению в традиционную финансовую систему.

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TRM Labs позиционирует Beacon Concierge как инструмент для расследования различных видов криптопреступлений. Компания работает с государственными органами и финансовыми учреждениями в 75 странах, помогая противодействовать мошенничеству, киберпреступности, отмыванию денег, эксплуатации детей и обходу санкций.

Новый сервис должен сделать такое взаимодействие более доступным для правоохранительных органов, не имеющих собственных команд блокчейн-аналитиков или прямых контактов с криптовалютными платформами.

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