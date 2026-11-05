Криптовалюты, дипфейки и сотни колл-центров: как работает международная индустрия мошенничества и почему это важно для Украины

Социальные сети, искусственный интеллект и криптовалюты стали важными инструментами международных мошеннических сетей, ежегодно присваивающих десятки миллиардов долларов . Об этом говорится в новом докладе международной Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), обнародованном 5 ноября 2026 года.

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Документ посвящен финансовой инфраструктуре масштабных мошеннических центров и способам противодействия их деятельности.

Преступники используют цифровые платформы для поиска жертв, вербовки исполнителей и перевода похищенных средств. При этом деньги могут пройти путь от счета потерпевшего до выхода из финансовой системы всего за две минуты, тогда как человек в среднем осознает, что его обманули примерно через 20 часов.

Мошеннические центры работают как международный уголовный бизнес

По данным FATF, мошеннические центры превратились в одну из самых быстрорастущих форм организованной преступности. Их деятельность включает страны Азии, Африки, Европы и Америки, а сами преступные сети работают по принципу международного бизнеса с распределением функций между организаторами, вербовщиками, исполнителями и финансовыми посредниками.

Особенно масштабна проблема в Юго-Восточной Азии. В мошеннических центрах региона обнаружили граждан не менее 80 стран и территорий. В то же время, значительная часть людей, непосредственно осуществляющих мошеннические операции, сами стали жертвами торговли людьми.

По оценкам, только в Мьянме около 120 тысяч человек принудительно вовлечены в онлайн-мошенничество. Их могут заманивать за границу фальшивыми предложениями работы, после чего отбирают документы, ограничивают свободу передвижения и заставляют обманывать людей через Интернет.

На другой стороне таких операций — пострадавшие из более чем 100 стран мира, которые теряют деньги из-за фальшивых инвестиционных предложений, романтического мошенничества и других схем.

Соцсети превратились в инструмент промышленного мошенничества

Facebook, Instagram, мессенджеры и другие цифровые платформы используются преступниками не только для поиска потенциальных жертв, но и для вербовки людей, заставляют работать в мошеннических центрах.

Искусственный интеллект сделал такие операции еще более масштабными. Посредством автоматизации, дипфейков и сгенерированного контента злоумышленники создают более убедительные сценарии обмана, сокращают затраты и одновременно контактируют с тысячами людей. Пострадавшим становится все сложнее отличить настоящее предложение от мошеннического.

FATF также обращает внимание на то, что после закрытия крупных мошеннических центров преступные группы не обязательно прекращают деятельность. Они могут переходить к меньшим и более мобильным операциям, арендуя квартиры, помещения казино, кафе или даже используя автомобили.

Криптовалюты помогают быстро выводить украденные деньги

Одним из центральных каналов легализации преступных доходов FATF называет виртуальные активы. Исследователи обнаружили случаи, когда непосредственно на территории мошеннических центров работали специализированные внебиржевые криптообменники (OTC). Они обеспечивали конвертацию цифровых активов и переводы средств внутри страны.

Параллельно преступники используют счета подставных лиц, неформальные системы денежных переводов, наличные деньги и мгновенные платежные сервисы.

В одном из приведенных в докладе случаев блокчейн-аналитики отследили более $100 млн поступлений от пострадавших в группу криптовалютных адресов, связанных с мошенническим центром. Далее средства проходили через сеть для отмывания и направлялись к точкам обналичивания.

Особую опасность представляет скорость операций. По оценкам FATF, незаконные средства могут покинуть финансовую систему за 3−5 минут, а в отдельных случаях — всего за две минуты. Пострадавшие в среднем понимают, что стали жертвами мошенничества, примерно через 20 часов.

Почему доклад FATF актуален для Украины и расследований НАБУ

Проблема международных мошеннических сетей имеет непосредственное отношение и к Украине. Особенно показательны уголовные производства, которые расследуют украинские антикоррупционные органы.

В частности, 4 ноября НАБУ сообщило о завершении расследования операции «Мидас» по коррупции в энергетическом секторе. По версии следствия, в течение 2020−2025 годов через отдельный офис преступной организации аккумулировали и переместили более $111 млн и €12 млн наличными. Для легализации средств использовались, в частности, криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

Другое резонансное направление — расследование НАБУ по защите масштабной сети мошеннических колл-центров. По информации Reuters от 4 ноября, следствие касается вероятного участия чиновников правоохранительных органов в обеспечении прикрытия криминальной сети, насчитывавшей десятки колл-центров с примерно 2700 работниками.

Эти производства не являются частью исследования FATF, однако демонстрируют актуальность описанной организацией проблемы: преступная деятельность может опираться на разветвленную инфраструктуру, финансовых посредников, цифровые инструменты и коррупционное прикрытие.

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Что FATF предлагает изменить в борьбе с мошенничеством

Организация призывает государства отказаться от подхода, при котором мошенничество рассматривается преимущественно как проблема защиты отдельного потребителя. Вместо этого нужно разрушать всю криминальную инфраструктуру — от организаторов и вербовщиков до финансовых посредников и каналов легализации доходов.

Среди основных рекомендаций FATF:

Выявлять организаторов преступных сетей. Сосредотачиваться не только на исполнителях, но и на руководителях, вербовщиках, посредниках и тех, кто обеспечивает работу мошеннических центров.

Контролировать движение денег. Отслеживать финансовые потоки с момента получения средств от потерпевшего до их конвертации, перевода и легализации.

Обмениваться информацией. Наладить сотрудничество между банками, стражами порядка, социальными сетями, технологическими компаниями и операторами связи.

Выявлять мошенничество к переводу денег. Анализировать подозрительную рекламу, интернет-домены, телефонные номера и другие цифровые следы.

Ускорить международную блокировку активов. Обеспечить возможность оперативно замораживать и возвращать украденные средства, независимо от того, в какой стране они оказались.

Особое внимание FATF уделяет первым 24−72 часам после обнаружения мошенничества. Именно этот период организация считает критическим для блокирования переводов, ареста активов и предотвращения дальнейшего перемещения денег.

Доклад содержит почти 120 примеров практического противодействия мошенническим центрам из более чем 60 юрисдикций. FATF планирует до февраля 2027 г. продолжить работу с государственным и частным секторами для поиска решений, которые позволят масштабировать борьбу с такими преступлениями.

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