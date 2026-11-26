Владельцы больших квартир и домов в Украине должны платить дополнительные 25 тыс. грн в год к основному налогу на недвижимость. Это касается квартир общей площадью более 300 кв. м и жилых домов площадью более 500 кв. м. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины .
Дополнительные 25 тысяч гривен за квартиру или дом: кого касается повышенный налог
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За какую недвижимость нужно доплачивать 25 тысяч гривен
Согласно Налоговому кодексу Украины, дополнительный платеж установлен для физических лиц, владеющих жилой недвижимостью, площадь которой превышает определенные законом пределы.
В частности, повышенный налог применяется к квартирам общей площадью более 300 кв. м и домов общей площадью более 500 кв. м.
За каждый такой объект недвижимости или его часть сумма налога увеличивается на 25 000 грн в год.
Важно, что речь идет не о замене основного налога, а о дополнительном платеже. То есть собственник платит налог, рассчитанный по общим правилам, и еще 25 тыс. грн.
К примеру, если собственник квартиры площадью 350 кв. м должно уплатить 20 тыс. грн основного налога, общая сумма будет составлять 45 тыс. грн.
Что будет, если квартиру или дом продали в течение года
В случае смены собственника недвижимости в течение календарного года налоговые обязательства распределяются между предыдущим и новым собственниками.
Предыдущий владелец платит налог за период с 1 января по начало месяца, в котором потерял право собственности.
Новый владелец начинает платить налог с месяца, в котором получил право собственности на объект.
Аналогичный принцип применим и к дополнительным 25 тыс. грн.
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Таким образом, если большая квартира или дом находились в собственности человека только часть года, дополнительный налог рассчитывается пропорционально количеству месяцев владения.
Как рассчитать сумму налога
В ГНС пояснили, что для определения дополнительного платежа за неполный год необходимо 25 тыс. грн разделить на 12 месяцев и умножить на количество месяцев владения недвижимостью.
К примеру, если собственник продал квартиру площадью более 300 кв. м в июле, он должен уплатить дополнительный налог за шесть месяцев — с января по июнь включительно.
В таком случае дополнительная сумма составит 12500 грн.
Новый собственник будет платить дополнительный налог за период с июля по декабрь — также 12 500 грн.
Следовательно, общая сумма дополнительного налога за год останется неизменной — 25 тыс. грн, однако ее распределят между двумя собственниками.
От чего зависит основной налог на недвижимость
Размер основного налога зависит от площади объекта, установленной местным советом ставки и предусмотренных законодательством льгот.
Для квартир базовое уменьшение налогооблагаемой площади составляет 60 кв. м, для жилых домов — 120 кв. м. Если у собственности есть квартира и дом, общая льгота составляет 180 кв. м.
В то же время, для объектов, превышающих установленные Налоговым кодексом предельные площади, действуют особенности применения льгот.
Дополнительные 25 тыс. грн начисляются сверх основной суммы налога и не зависят от ставки, установленной местными властями.
Комментарии - 5
А на прибирання 500 кв.м будинку точно наймають прибиральницю за 25,000 і більше в місяць. Тому в рік ще додаткові 25, це не суттєво.
А податок на нерухомість — це стандартна практика. Задача — зробити внесок від багатих більшим за внесок від бідних. Фактично, прогресивний податок. До соціалізму ще далеко, але і не дикий капіталізм (хоча в США податок на нерухомість взагалі за межею).
Уважаемые «эксперты» , когда будете писать комментарии с текстом - …«безпердел» від влади…
или подобную маячню, обратите внимание на следующее —
1. В Украине действует налоговый кодекс в редакции 2011 года (для особо продвинутых «экспертов -не анонимов» сам кодекс был принят в 2010 году а вступил в силу, в заключительной редакции, во втором полугодии 2011 году)
2. Не смотря о декларированных реформах с момента 2014 года «рехформаторы» этот кодекс даже не пытались менять, только вносили правки все более легализовавши коррупционные составляющие.
3 Данные правки касаемо недвижимости вносились с подачи комитета ВР (по налоговой политики под руководством гр южаниной) —
Законом Украины № 909-VIII от 24.12.2015 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году»
…
…Изменения вступили в силу с 1 января 2016 г.
В частности, пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ дополнен подпунктом. «г» следующего содержания: при наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в т. ч. доли, находящейся в собственности физического или юридического лица-налогоплательщика, общая площадь которой превышает 300 кв. м (для квартиры) и/или 500 кв. м (для дома), сумма налога, рассчитанная в соответствии с подпунктами «„а — г“» настоящего подпункта, увеличивается на 25 тыс. грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).
Для местных «экспертов» понятным языком — если площадь всех перечисленных выше построек в совокупности с метражом жилого дома превысит 500 кв. м, владельцу придется дополнительно заплатить 25 тыс. грн в год.
Так что, уважаемые «эксперты -горлопаны» сегодня «зе -зрада» не получилась!!!
Читайте и дальше южанину и хлопайте в ладошки!!!