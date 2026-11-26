Владельцы больших квартир и домов в Украине должны платить дополнительные 25 тыс. грн в год к основному налогу на недвижимость. Это касается квартир общей площадью более 300 кв. м и жилых домов площадью более 500 кв. м. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины .

Дополнительные 25 тысяч гривен за квартиру или дом.

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За какую недвижимость нужно доплачивать 25 тысяч гривен

Согласно Налоговому кодексу Украины, дополнительный платеж установлен для физических лиц, владеющих жилой недвижимостью, площадь которой превышает определенные законом пределы.

В частности, повышенный налог применяется к квартирам общей площадью более 300 кв. м и домов общей площадью более 500 кв. м.

За каждый такой объект недвижимости или его часть сумма налога увеличивается на 25 000 грн в год.

Важно, что речь идет не о замене основного налога, а о дополнительном платеже. То есть собственник платит налог, рассчитанный по общим правилам, и еще 25 тыс. грн.

К примеру, если собственник квартиры площадью 350 кв. м должно уплатить 20 тыс. грн основного налога, общая сумма будет составлять 45 тыс. грн.

Что будет, если квартиру или дом продали в течение года

В случае смены собственника недвижимости в течение календарного года налоговые обязательства распределяются между предыдущим и новым собственниками.

Предыдущий владелец платит налог за период с 1 января по начало месяца, в котором потерял право собственности.

Новый владелец начинает платить налог с месяца, в котором получил право собственности на объект.

Аналогичный принцип применим и к дополнительным 25 тыс. грн.

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Таким образом, если большая квартира или дом находились в собственности человека только часть года, дополнительный налог рассчитывается пропорционально количеству месяцев владения.

Как рассчитать сумму налога

В ГНС пояснили, что для определения дополнительного платежа за неполный год необходимо 25 тыс. грн разделить на 12 месяцев и умножить на количество месяцев владения недвижимостью.

К примеру, если собственник продал квартиру площадью более 300 кв. м в июле, он должен уплатить дополнительный налог за шесть месяцев — с января по июнь включительно.

В таком случае дополнительная сумма составит 12500 грн.

Новый собственник будет платить дополнительный налог за период с июля по декабрь — также 12 500 грн.

Следовательно, общая сумма дополнительного налога за год останется неизменной — 25 тыс. грн, однако ее распределят между двумя собственниками.

От чего зависит основной налог на недвижимость

Размер основного налога зависит от площади объекта, установленной местным советом ставки и предусмотренных законодательством льгот.

Для квартир базовое уменьшение налогооблагаемой площади составляет 60 кв. м, для жилых домов — 120 кв. м. Если у собственности есть квартира и дом, общая льгота составляет 180 кв. м.

В то же время, для объектов, превышающих установленные Налоговым кодексом предельные площади, действуют особенности применения льгот.

Дополнительные 25 тыс. грн начисляются сверх основной суммы налога и не зависят от ставки, установленной местными властями.