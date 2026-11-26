За январь-октябрь 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 362,3 млн грн туристического сбора. Это на 28,5%, или 80,4 млн грн, больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшие поступления были зафиксированы во Львовской области и Киеве. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины 25 ноября.

Наибольшие поступления были зафиксированы во Львовской области и Киеве.

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Какие регионы получили больше всего туристического сбора

По данным ГНС, лидером по объемам поступлений стала Львовская область. За десять месяцев 2026 года местные бюджеты региона получили 66,5 млн грн туристического сбора.

Второе место занял Киев с показателем 61,4 млн грн. На третьем месте — Ивано-Франковская область, где поступления составили 49,6 млн грн.

В четверку лидеров также вошла Черкасская область — 34,4 млн грн.

В общей сложности эти четыре региона обеспечили 211,9 млн грн, или около 58,5% всех поступлений туристического сбора в Украину.

Для сравнения, за январь-октябрь 2025 года местные бюджеты получили 281,9 млн грн. Таким образом, за год сумма уплаченного туристического сбора увеличилась более чем на 80 млн грн.

Кто должен платить туристический сбор

Туристический сбор — это местный платеж, уплачиваемый гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства во время временного проживания в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.

Начисляют и перечисляют его в бюджет налоговые агенты — субъекты ведения хозяйства, предоставляющие услуги временного проживания.

Конкретный размер сбора определяется местными советами. Ставка устанавливается за каждые сутки проживания одного человека.

Для граждан Украины он может составлять до 0,5% минимальной заработной платы, а для иностранцев и лиц без гражданства — до 5% минимальной зарплаты.

Соответственно фактическая сумма платежа зависит от населенного пункта, установленной местным советом ставки и продолжительности проживания.

На что общины тратят туристический сбор

Поступления туристического сбора относят к местным бюджетам и увеличивают финансовые ресурсы территориальных общин.

Эти средства могут использоваться для развития туристической инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, обновления туристических локаций, обустройства парков и мест отдыха, а также проведения культурных мероприятий.

В то же время увеличение поступлений не обязательно означает аналогичный рост туристов. На объем уплаченного сбора могут влиять ставки, количество оплачиваемых ночевок и полнота декларирования платежей.