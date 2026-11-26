Министерство финансов Украины обнародовало законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом более 85 тыс. евро . По текущему курсу, использованному в документах Минфина, это около 4,21 млн грн. Ввести новые правила предлагают с 1 января 2028 года. Об этом сообщает Министерство финансов Украины .

ФЛП с оборотом свыше 85 тысяч евро хотят обязать платить НДС

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Каких ФЛП обяжут регистрироваться плательщиками НДС

Законопроект предусматривает, что обязательная регистрация плательщиками НДС касается предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения, которые превысят установленный порог годового оборота.

Речь идет о сумме 85 тысяч евро в год, что по расчетам Минфина соответствует примерно 4,21 млн грн.

Для предпринимателей, не превышающих этот порог, правила налогообложения в части обязательной регистрации плательщиками НДС останутся неизменными.

В Минфине отмечают, что предложенные изменения не предполагают отмены упрощенной системы налогообложения.

Предприниматели могут оставаться на едином налоге даже после обязательной регистрации плательщиками НДС.

В то же время, законопроект предусматривает отдельные особенности для электронных резидентов — плательщиков единого налога третьей группы.

Как изменится налогообложение ФЛП третьей группы

Для плательщиков единого налога третьей группы, которые зарегистрируются плательщиками НДС, ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

То есть вместо уплаты 5% единого налога предприниматель будет применять ставку 3% и будет отдельно выполнять обязательства по НДС.

При этом стандартную ставку НДС не планируют повышать.

Еще одним изменением станет возможность пользоваться налоговым кредитом.

Это означает, что НДС, уплаченный при закупке товаров, материалов или оборудования, при соблюдении установленных условий можно будет учесть для уменьшения суммы налога на уплату.

В то же время для предпринимателей, преимущественно предоставляющих услуги и имеющих небольшие затраты на закупки по НДС, новые правила могут означать дополнительную налоговую и административную нагрузку.

Почему Минфин предлагает ввести НДС для упрощенцев

В Министерстве финансов объясняют необходимость изменений стремлением создать более равные условия конкуренции между предприятиями, ограничить злоупотребление упрощенной системой и приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза.

В частности, в ведомстве обращают внимание на практику искусственного дробления крупного бизнеса на несколько ФЛП для уменьшения налоговой нагрузки.

По мнению Минфина, новые правила должны сократить возможности использования таких схем.

Предлагаемый порог 85 тысяч евро соответствует максимальному показателю, предусмотренному европейским законодательством для национальных режимов освобождения малого бизнеса от НДС.

В большинстве стран ЕС соответствующий порог ниже.

Кроме того, реформа является частью международных обязательств Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом. Их выполнение важно для дальнейшего получения международной финансовой поддержки.

Как упростят администрирование НДС

Параллельно правительство работает над упрощением налоговой отчетности.

Напомним, 11 ноября Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании администрирования НДС.

Документ, в частности, предусматривает автоматическое предварительное заполнение деклараций и налоговых накладных, возможность для ФЛП выбирать квартальный отчетный период вместо ежемесячного, а также повышение порога отдельных документальных проверок со 100 тыс. до 1 млн грн.

В Минфине рассчитывают, что это снизит административные расходы бизнеса и облегчит переход предпринимателей на уплату НДС.

Когда новые правила начнут действовать

Согласно обнародованному законопроекту, изменения должны вступить в силу 1 января 2028 года.

Предусмотрены также переходные механизмы регистрации плательщиков, в том числе с использованием данных налоговой отчетности.

В то же время, по состоянию на 26 ноября 2026 года это лишь законопроект, который еще предстоит пройти законодательную процедуру. Поэтому обязательная НДС-регистрация для упрощенцев с указанным оборотом пока не введена.