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4 ноября 2026, 18:40 Читати українською

Андрей Пышный заявил, что не уйдет с должности: что происходит вокруг Нацбанка

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный оказался в центре разговоров о возможном увольнении, однако заверил, что не планирует покидать пост. Он также рассказал о попытках вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады и заявил о политическом давлении.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный оказался в центре разговоров о возможном увольнении, однако заверил, что не планирует покидать пост.
Пышный заявил о политическом давлении и подчеркнул независимость Нацбанка. Фото: facebook.com/pyshnyy
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Об этом Пышный сообщил в Facebook 4 ноября.

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Андрей Пышный подтвердил, что не планирует покидать пост председателя Национального банка Украины. Он подчеркнул, что не подавал заявления об отставке, а разговоры о его увольнении связал с политическим давлением.

«Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю выполнять свои обязанности и не намерен уходить с должности под политическим давлением», — заявил глава НБУ.

По словам Пышного, отдельные народные депутаты пытаются внести вопрос его увольнения в повестку дня Верховной Рады. Он напомнил, что закон устанавливает семилетний срок полномочий главы Нацбанка и определяет исчерпывающий перечень оснований для досрочного увольнения.

Эти законодательные нормы призваны защищать независимость регулятора от политического влияния. Пышный обратил внимание, что за последние десять лет он стал уже четвертым главой Национального банка. По его мнению, это ставит вопрос о действенности предусмотренных законом гарантий.

Глава НБУ также заявил о длительном политическом давлении, манипуляции и скоординированной кампании по дискредитации. Он убежден, что нынешняя ситуация касается не только его лично, но независимости государственных институтов.

«Независимость Национального банка не может подчиняться желаниям отдельных политиков и не может зависеть от того, насколько решения НБУ их устраивают», — подчеркнул Пышный.

Он добавил, что готов отвечать на вопросы о результатах работы регулятора, в частности, объяснять сложные и непопулярные решения, принятые во время войны.

Пышный также отметил, что не планирует скрывать от общества решения о завершении своей каденции. Если он решит уйти с должности, то сообщит об этом лично, с отчетом и соответствующими комментариями.

«Это вопрос доверия к государству, его институтам и правилам, по которым они работают», — подытожил глава Нацбанка.

Слухи об отставке Пышного: что известно о заявлении и обысках в НБУ

Информация о возможной отставке главы Национального банка Украины Андрея Пышного появилась в медиа 21 октября, в день обысков НАБУ и САП в помещении НБУ .

Издание Dilo со ссылкой на источник на банковском рынке сообщило, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния здоровья. Журналисты также писали, что ему предлагали уйти, но он отказался.

В Нацбанке опровергли информацию о заявлении, а собеседники УНИАН и Forbes Ukraine подтвердили, что его не было.

Информация по обыскам: следственные действия происходили на фоне расследования НАБУ и САП по государственному Смыслу Банка.

Пышный под угрозой увольнения: что происходит в Раде

4 ноября стало известно, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении главы Нацбанка Андрея Пышного. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что разбирательство может состояться 12 ноября.

По словам нардепа, вопрос стоит последним в списке и это свидетельствует о неопределенности возможного голосования.

В настоящее время проект постановления об увольнении Пышного на сайте Верховной Рады не зарегистрирован. Нет и официального представления президента.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Igorenya
Igorenya
4 ноября 2026, 19:45
#
7 років — це дуже богато!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 ноября 2026, 20:17
#
Раніше було 4 роки — декому виявилось замало, тому зробили 7.
+
+25
TAN72
TAN72
4 ноября 2026, 19:47
#
Хто же сам от корыта отойдет
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 ноября 2026, 20:07
#
Накрав — дай накрасти іншим. В принципі добре що ці щурі почали гризти одне одного — значить цей дірявий корабель починає іти на дно))
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