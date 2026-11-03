Криптокражка на $6,3 млрд могла начаться с собеседования: Binance раскрыла схему взлома

Прежде чем угнать у криптобиржи Binance активы на $6,3 млрд, хакеры несколько месяцев готовили атаку. Чтобы получить доступ к системам биржи, злоумышленники воспользовались поддельным программным обеспечением и ложным предложением работы. Через последнюю они заставили одного из сотрудников скачать вредоносный код.

Подробности многоступенчатой атаки Binance раскрыли в новом отчете, сообщает Reuters.

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Криптобиржа Binance обнародовала предварительный отчет о масштабной хакерской атаке . По данным компании, сделка продолжалась несколько месяцев. Она началась с вредоносного программного обеспечения. Впоследствии хакеры использовали фальшивое собеседование, чтобы получить доступ к компьютеру сотрудника.

Как хакеры готовили атаку на Binance

Первый этап сделки начался еще в июне. Один из сотрудников команды разработчиков криптогаманцев загрузил инструмент искусственного интеллекта, содержащий вредоносный код.

Binance обнаружила проблему, заменила устройство сотрудника и обновила учетные данные. Однако злоумышленники уже получили информацию о его роли в компании и других членах команды.

В сентябре хакеры использовали еще один способ проникновения. Другой программист, искавший новую работу, прошел собеседование с представителями якобы реальной компании. В частности, он даже пообщался онлайн с человеком, который представился его генеральным директором.

После этого разработчик загрузил на свой компьютер репозиторий с вредоносным кодом. На самом деле компания, от имени которой проводили собеседование, была придумана.

Как злоумышленники получили доступ к криптогаманцам

20 октября нападавшие использовали уже зараженный компьютер вместе с внутренним инструментом искусственного интеллекта Binance. Это позволило им получить контроль над системой одного из разработчиков кошельков, а также устройством другого сотрудника той же команды.

29 октября хакеры воспользовались компьютером второго разработчика и угнанными учетными данными первого. Из-за вредоносного скрипта они запустили атаку, во время которой похитили криптоактивы на $6,3 млрд.

В Binance признали, что такого не должно произойти, и извинились перед пользователями, партнерами и представителями криптоиндустрии за беспокойство и неопределенность, вызванные инцидентом.

Кто стоит за атакой и что будет делать Binance

Федеральное бюро расследований США обвинило в атаке северокорейскую хакерскую группировку. Северная Корея отвергла эти обвинения.

Binance заявила, что возмещает потери всем пострадавшим от взлома клиентам. Кроме того, биржа планирует увеличить инвестиции в системы обнаружения угроз на основе искусственного интеллекта.

Компания также работает над созданием фонда исследований в области кибербезопасности и специальными инициативами совместно с ведущими компаниями в области искусственного интеллекта.

Что известно о изломе Binance

Масштабная атака на Binance произошла вечером 29 октября 2026 года. По оценкам TRM Labs, злоумышленники вывели из кошельков биржи около $6,36 млрд. Основную часть средств удалось переместить между десятью блокчейн-сетями примерно за 20 минут.

Предварительное расследование Binance указывает на возможную компрометацию ноутбука одного из DevOps-инженеров. Через него злоумышленник мог получить доступ к служебному контейнеру и инициировать незаконные транзакции. Признаков утечки частных ключей криптогаманцев биржа пока не выявила.

Взлом Binance может изменить правила игры на крипторынке. Где здесь Украина

Атака на Binance стала испытанием не только для крупнейшей криптобиржи мира, но и всей индустрии. По оценкам, платформа владеет 335 млн пользователей, сохраняет $162,8 млрд клиентских активов и обеспечивает годовой оборот около $34 трлн. Ее доля в мировой спотовой торговле криптовалютами, по данным за декабрь 2025 года, составила 38%.

Для Украины эта история тоже имеет значение. По разным оценкам, криптовалютой владеют от 6,5 до 7 млн ​​украинцев, однако неизвестно, какая часть их сбережений хранится именно на Binance. Кроме частных инвесторов, криптовалюты используют и для теневых финансовых операций, в частности, связанных с отмыванием средств и выводом капитала.

По мнению руководителя аналитического центра «Деловая столица» Вадима Денисенко, если проблемы биржи будут иметь более серьезные последствия, украинскому теневому сектору придется искать альтернативные каналы для таких операций.

Масштаб потенциальных потерь для украинских пользователей оценить сейчас сложно: для этого не хватает данных об объеме средств граждан на платформе.