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3 ноября 2026, 15:12 Читати українською

EVA выходит на финансовый рынок: компания получила разрешение НБУ на переводы и прием оплаты

Компания «ЕВАПЕЙ», связанная с сетью магазинов EVA, получила статус платежного учреждения и сможет развивать собственные финансовые услуги. Национальный банк Украины авторизовал компанию 30 октября 2026 и включил ее в Реестр платежной инфраструктуры.

Компания «ЕВАПЕЙ», связанная с сетью магазинов EVA, получила статус платежного учреждения и сможет развивать собственные финансовые услуги.
EVA выходит на финансовый рынок
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Авторизация позволяет «ЕВАПЕЙ» осуществлять перевод средств без открытия счета и платежный эквайринг — прием безналичных оплат за товары и услуги. Компания планирует создать платежную инфраструктуру для электронной коммерции и развивать свой платежный сервис.

ООО «ЕВАПЕЙ» зарегистрировали в октябре 2023 года. По данным медиа, компания связана с бизнесом Руслана Шостака и Валерия Киптика, также стоящими за сетью EVA.

Какие еще крупные частные компании развивают финансовые услуги

Выход EVA на платежный рынок продолжает тенденцию, когда крупные компании развивают финансовые сервисы вокруг своего основного бизнеса — логистики, торговли или электронной коммерции.

NovaPay — группа NOVA («Новая почта»). Компания предлагает переводы денежных средств, платежи, финансовые продукты для частных клиентов и предпринимателей, а также интернет-эквайринг для онлайн-магазинов. Финансовые сервисы дополняют логистическую сеть «Новой почты».

RozetkaPay — группа Rozetka. Платежный сервис ориентирован, в частности на оплату покупок в электронной коммерции. ООО «Розетка Пэй» фигурирует среди учреждений, авторизованных НБУ для предоставления услуг эквайринга в 2026 году.

Другие платежные сервисы для онлайн-бизнеса. На рынке также работают специализированные платформы, в том числе WayForPay, EasyPay, iPay.ua, Portmone и Platon. Они обеспечивают прием онлайн-платежей и платежную инфраструктуру для продавцов и сервисных компаний, хотя не все принадлежат к крупным торговым сетям.

Читайте также: NovaPay готовится выйти на банковский рынок: компания хочет приобрести БТА Банк

Появление «ЕВАПЕЙ» в этом списке означает, что ритейлеры все активнее выходят за пределы продаж товаров и создают собственные платежные решения. Для компаний это возможность интегрировать оплату в покупки и онлайн-сервисы, а для клиентов получать больше финансовых услуг в привычных цифровых каналах.

Как мы писали, Нацбанк оштрафовал на 8 млн грн NovaPay. В компании ответили

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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