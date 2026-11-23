В понедельник, 23 ноября, средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.
Доллар и евро начали неделю со снижения: как изменился курс валют 23 ноября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,83−45,47 грн. Евро покупают за 49,29 грн., а продают за 50,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,35−45,52 грн, евро — 50,02−50,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,93−44,96 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,42−49,44 грн.
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Источник: Минфин
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