В понедельник, 23 ноября, средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

Средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,83−45,47 грн. Евро покупают за 49,29 грн., а продают за 50,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,35−45,52 грн, евро — 50,02−50,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,93−44,96 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,42−49,44 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты