Мемкоин Дональда Трампа $TRUMP, на пике стоивший более $73, опустился ниже $1. Для многих инвесторов это обернулось утратой практически всех вложенных средств. Особенно показательна ситуация с участниками конкурсов на ужин с президентом США: некоторые из них потратили сотни тысяч и даже миллионы долларов, чтобы попасть в список гостей или VIP-клуба, но стоимость их криптоактивов резко упала. Об этом пишет Reuters.

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22 ноября 2026 года Трамп провел очередной ужин для крупнейших владельцев своего мемкоина в гольф-клубе Trump National в Виргинии. Однако интерес к мероприятию оказался значительно меньше, чем во время первой встречи в мае 2025 года. По данным Reuters, в финальном рейтинге конкурса было 130 криптогаманцев с токенами общей стоимостью около $8,6 млн. Для сравнения: перед первым ужином в рейтинге фигурировали активы на $148 млн.

$TRUMP потерял почти всю стоимость

В начале 2025 года мемкоин Трампа поднимался примерно до $75. Однако впоследствии его цена начала снижаться, а накануне ноябрьского ужина 2026 года токен опустился до нового минимума около $0,81. На момент проведения мероприятия он торговался менее чем за доллар.

Таким образом, от пиковой стоимости криптовалюта потеряла около 99%.

Масштаб потерь виден на простом примере: инвестиция в $10 тыс. по цене около $73 за токен при неизменном количестве монет на момент падения до $0,90 стоила бы лишь примерно $123. Это означает потеря почти $9,9 тыс. Такой расчет показывает изменение рыночной стоимости актива, а не фактический убыток конкретного инвестора: результат зависит от цены и даты покупки.

По оценке аналитиков Nansen, которую приводит Yahoo Finance, около 1 млн криптогаманцев по состоянию на август 2026 года имели совокупный нереализованный ущерб на $3,2 млрд от операций с $TRUMP. В то же время самый богатый 1% получивших прибыль кошельков забрал около 80% всех выигрышей.

Даже VIP-доступ к Трампу не гарантировал прибыли

Отдельная история — инвесторы, покупавшие токены не только ради спекулятивного заработка, но и для участия в мероприятиях с президентом США.

Во время первого конкурса в 2025 году право на ужин получали 220 крупнейших владельцев $TRUMP. Для попадания в рейтинг инвесторы наращивали криптовалютные позиции, а 25 самых успешных участников имели доступ к отдельному VIP-приему.

Однако даже высокие места в рейтинге не оградили от убытков. По анализу The Guardian, среди 220 победителей первого конкурса 95 кошельков, или примерно 43%, понесли совокупные потери на $8,95 млн. Один из обладателей кошелька под псевдонимом GAant, занявший четвертое место в рейтинге, потерял около $1,06 млн. Другой участник, Meyu, также

Эти примеры касаются первого ужина 2025 года, а не ноябрьского мероприятия 2026-го. Однако они демонстрируют, что даже значительные вложения для особого статуса не гарантировали инвесторам финансового результата.

Нынешний конкурс также предусматривал VIP-доступ для 29 крупнейших владельцев токена. По данным Public Citizen, 15 из этих 29 кошельков получили токены непосредственно от криптобирж, не обслуживающих клиентов из США. В общей сложности 66 кошельков из финального рейтинга держали около $4 млн в $TRUMP на момент завершения конкурса. Это составило около 44% активов в рейтинге.

В то же время история одного из участников VIP-клуба этого года показывает, что потерь можно было избежать. Основатель криптоплатформы Airdrop Alert Мортен Кристенсен сообщил Reuters, что попал в топ-29 с позицией, обеспеченной примерно $41 тыс. в токенах по средневзвешенной стоимости. Он использовал хеджирование: покупал $TRUMP и одновременно открывал противоположную позицию в фьючерсах. По его словам, такая стратегия позволила пройти конкурс с чистой прибылью около 6 долларов. Однако на самом мероприятии ему не выдали обещанный VIP-браслет, а затем попросили покинуть территорию после общения с журналистами.

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Сколько заработала семья Трампа на мемкоине

На фоне падения стоимости токена финансовый результат проекта для семьи президента США оказался противоположным результатам многих покупателей.

По данным финансовой декларации Трампа, приведенным Reuters, его семья получила по меньшей мере $635 млн от мемкоина. В общей сложности четыре основных криптовалютных проекта семьи принесли ей не менее $2,3 млрд к апрелю 2026 года.

В то же время внешние инвесторы в пять основных криптовалютных и связанных с крипторинком проектов семьи Трампа потеряли более $5 млрд, подсчитали в Reuters.

Во время ужина 22 ноября президент заявил, что поддерживает развитие криптовалюта ради экономической конкуренции США с Китаем. Однако для многих владельцев $TRUMP эта инвестиция стала дорогой: они потеряли значительную часть капитала, а некоторые из тех, кто стремился получить особый доступ к президенту, фактически заплатили за него миллионами долларов.

История мемкоина Трампа показывает характерный риск спекулятивных криптоактивов: политическая популярность, громкие меры и обещания эксклюзивного доступа могут создавать спрос, но не гарантируют сохранение стоимости токена.

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