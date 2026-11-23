Под занавес недели биткоин устроил классический стресс-тест: пощупал пробитую линию нисходящего канала (на графике проведена через точки 1 и 2) и постучался в сильную поддержку 57 730. Впрочем, паника отменяется — субботу актив закрыл обнадеживающей моделью «просвет в облаках», намекая, что гроза прошла стороной. Если быки действительно возьмутся за дело, следующей остановкой станет сопротивление 75 000, а при должном энтузиазме — и высота 87 000. Потенциальные риски покупатели могут аккуратно запереть в чулане — то есть ограничить стопами за основанием текущей разворотной свечи.

С фундаментальной точки зрения текущая передышка выглядит вполне закономерной: после волны принудительных ликвидаций плечевых позиций на $2 млрд рынок наконец сбросил лишний балласт. На котировки по-прежнему давят отток капитала из американских спотовых ETF и распродажи в технологическом секторе США, где инвесторы внезапно засомневались в быстрой окупаемости ИИ. Впрочем, когда с поля боя вынесли самых нетерпеливых оптимистов с кредитным плечом, у актива появилось пространство для более спокойного восстановления без оглядки на панику фондовых площадок.

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill

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