НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2026, 20:26 Читати українською

НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Украинская банковская система обладает достаточным запасом капитала, чтобы выдержать даже глубокий и длительный кризис, утверждает Национальный банк по результатам проверки устойчивости за 2026 год. В то же время, 11 из 26 крупнейших банков должны выполнить повышенные требования к капиталу. В общем, потребность банковской системы в дополнительном капитале за год сократилась втрое. Что показали стресс-тесты НБУ и сколько времени у банков на выполнение новых требований — дальше.

Украинская банковская система обладает достаточным запасом капитала, чтобы выдержать даже глубокий и длительный кризис, утверждает Национальный банк по результатам проверки устойчивости за 2026 год.
НБУ оценил банки Украины: во сколько раз сократилась потребность в капитале. ФОТО: Нацбанк
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Национальный банк проверил 26 крупнейших банков Украины, на которые приходится более 90% активов сектора. Оценка состояла из аудита качества активов и стресс-тестирования, которое должно было показать, хватит ли учреждениям капитала в различных экономических условиях.

Аудит не выявил значительных проблем с оценкой кредитных рисков. Внешние аудиторы внесли лишь незначительные корректировки резервов под кредитные риски, не повлиявшие на показатели достаточности капитала большинства банков, которые проходили только проверку качества активов. Ни одному банку также не понадобилось распространять результаты оценки на оставшийся кредитный портфель.

Читайте также: НБУ усилил монетарную политику: как это повлияет на экономику Украины

Сколько банков нуждаются в дополнительном капитале

По результатам стресс-тестирования повышенные требования к достаточности капитала были установлены для 11 из 26 банков. На эти учреждения приходится около 10% активов банковской системы.

В то же время ситуация в этих банках разная. Для трех учреждений с долей 6% активов сектора потребность в дополнительном капитале возникла только по неблагоприятному сценарию. Еще три банка, на которые приходится 5% активов, уже к началу октября имели достаточность капитала выше установленного для них уровня.

По сравнению с предварительной оценкой, результаты улучшились. Доля активов банков, нуждающихся в повышенном уровне достаточности капитала, уменьшилась с 18% до 10%. Общая потребность в дополнительном капитале сократилась втрое — примерно до 3% регулятивного капитала банковской системы по состоянию на начало 2026 года. Два банка, которые проходили стресс-тестирование второй год подряд, на этот раз уже не нуждаются в дополнительном капитале.

Читайте также: Валютный рынок Украины установил четыре рекорда в месяц: происходившее с долларом в октябре

До каких пор банки должны выполнить требования НБУ

Банки, для которых регулятор установил повышенные нормативы, должны достичь необходимого уровня капитала к началу 2027 г. и поддерживать его до следующей оценки устойчивости.

Если учреждение не выполнит требования или впоследствии нарушит их, оно будет обязано представить НБУ программу капитализации или реструктуризации.

Результаты проверки отдельных банков Национальный банк обещает обнародовать в конце декабря. Тогда станет известно, какие учреждения должны нарастить капитал и каким банкам уже удалось выполнить установленные нормативы.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами