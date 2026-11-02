НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Украинская банковская система обладает достаточным запасом капитала, чтобы выдержать даже глубокий и длительный кризис, утверждает Национальный банк по результатам проверки устойчивости за 2026 год. В то же время, 11 из 26 крупнейших банков должны выполнить повышенные требования к капиталу. В общем, потребность банковской системы в дополнительном капитале за год сократилась втрое. Что показали стресс-тесты НБУ и сколько времени у банков на выполнение новых требований — дальше.

НБУ оценил банки Украины: во сколько раз сократилась потребность в капитале. ФОТО: Нацбанк

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Национальный банк проверил 26 крупнейших банков Украины, на которые приходится более 90% активов сектора. Оценка состояла из аудита качества активов и стресс-тестирования, которое должно было показать, хватит ли учреждениям капитала в различных экономических условиях.

Аудит не выявил значительных проблем с оценкой кредитных рисков. Внешние аудиторы внесли лишь незначительные корректировки резервов под кредитные риски, не повлиявшие на показатели достаточности капитала большинства банков, которые проходили только проверку качества активов. Ни одному банку также не понадобилось распространять результаты оценки на оставшийся кредитный портфель.

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Сколько банков нуждаются в дополнительном капитале

По результатам стресс-тестирования повышенные требования к достаточности капитала были установлены для 11 из 26 банков. На эти учреждения приходится около 10% активов банковской системы.

В то же время ситуация в этих банках разная. Для трех учреждений с долей 6% активов сектора потребность в дополнительном капитале возникла только по неблагоприятному сценарию. Еще три банка, на которые приходится 5% активов, уже к началу октября имели достаточность капитала выше установленного для них уровня.

По сравнению с предварительной оценкой, результаты улучшились. Доля активов банков, нуждающихся в повышенном уровне достаточности капитала, уменьшилась с 18% до 10%. Общая потребность в дополнительном капитале сократилась втрое — примерно до 3% регулятивного капитала банковской системы по состоянию на начало 2026 года. Два банка, которые проходили стресс-тестирование второй год подряд, на этот раз уже не нуждаются в дополнительном капитале.

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До каких пор банки должны выполнить требования НБУ

Банки, для которых регулятор установил повышенные нормативы, должны достичь необходимого уровня капитала к началу 2027 г. и поддерживать его до следующей оценки устойчивости.

Если учреждение не выполнит требования или впоследствии нарушит их, оно будет обязано представить НБУ программу капитализации или реструктуризации.

Результаты проверки отдельных банков Национальный банк обещает обнародовать в конце декабря. Тогда станет известно, какие учреждения должны нарастить капитал и каким банкам уже удалось выполнить установленные нормативы.