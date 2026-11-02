В Сербии задержан владелец банка, обслуживавшего переводы россиян: что известно о деле Alta

В Сербии задержан бизнесмен Давор Мацура — владелец Alta Bank, у которого в конце октября Национальный банк страны отозвал лицензию. Об этом сообщило издание Nova.rs, на которое ссылается Bloomberg. Задержание произошло в ночь на 2 ноября после того, как полиция более 30 часов проводила обыски в помещениях банка.

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Решение о прекращении работы Alta Bank сербский центробанк принял 30 октября. Регулятор объяснил его значительным ухудшением финансового состояния учреждения и риском дальнейшего ухудшения его ликвидности. Это создавало опасность интересам вкладчиков.

После отзыва лицензии банковские операции приостановили. Клиенты сообщали, что не могут снимать деньги и пользоваться платежными картами. Для выплат вкладчикам должно быть привлечено Агентство страхования депозитов. В Сербии гарантированная сумма возмещения составляет до 50 тыс. евро на одного вкладчика.

Что известно о расследовании

По данным сербских медиа, правоохранители проверяют деятельность Alta Bank, в том числе возможные переводы средств за границу. Национальный банк Сербии заявил о подаче уголовного заявления в отношении банка и нескольких лиц.

По информации Financial Times, после выборов клиенты банка стали снимать значительные суммы и переводить деньги за пределы страны. Отдельно издание сообщало, что Alta Bank обслуживала переводы средств российских граждан и компаний после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам собеседников газеты, в Сербии было немногие банки, готовые предоставлять такие услуги.

Ранее деятельность группы Alta также привлекала внимание Европейского центрального банка из-за подозрений относительно возможного отмывания средств. В то же время, сама группа Alta заявляла, что проверка завершилась без установления нарушений.

Насколько важен был Alta Bank

Alta Bank не являлась крупнейшим финучреждением Сербии. По данным Национального банка страны, к концу июня 2026 года ее активы составляли около 214,9 млрд динаров, или €1,84 млрд. Это соответствовало девятому месту среди банков страны и примерно 2,9% совокупных активов банковского сектора.

Для сравнения лидерами рынка по размеру активов были Banca Intesa, OTP Banka и Raiffeisen Banka. Alta принадлежала к группе банков среднего размера, но отличалась быстрым ростом.

Банк входил в Alta Group, полностью принадлежащую Давору Мацури. Он начинал бизнес с пункта обмена валют в Белграде, а в 2019 году его группа приобрела контроль над небольшим государственным Jubmes banka. В 2020 году финучреждение было переименовано в Alta Bank.

По данным сербских медиа, у банка были деловые отношения с рядом государственных компаний и учреждений. В частности он обслуживал платежи за электроэнергию государственной компании EPS.

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Отзыв лицензии стал первым случаем банкротства банка в Сербии более десяти лет. В то же время аналитики отмечают, что доля Alta Bank в секторе была относительно небольшой, поэтому ее крах сам по себе не должен повлечь за собой системный кризис в банковской системе страны.

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