NovaPay повысила доходность корпоративных облигаций до 18,75% годовых: какие ставки будут действовать в зависимости от срока

Со 2 ноября 2026 года NovaPay повысила ставки по корпоративным облигациям для новых инвестиций. Максимальная доходность составит 18,75% годовых — ее предлагают по вложениям на 9 и 12 месяцев.

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Ставки по облигациям на срок от 3 до 12 месяцев выросли на 0,5−1 процентный пункт. Наибольшее повышение — на 1 в. п. — предусмотрено для инвестиций на 6 и 9 месяцев. В то же время, доходность краткосрочных облигаций на 1 и 2 месяца осталась без изменений.

Какие ставки предлагает NovaPay

После просмотра условий доходность корпоративных облигаций в зависимости от срока инвестирования составляет:

Срок инвестирования

Годовая ставка

1 месяц 12% 2 месяца 14% 3 месяца 16% 4 месяца 17,75% 6 месяцев 18,5% 9 месяцев 18,75% 12 месяцев 18,75%

В компании объясняют пересмотр ставок изменениями на финансовом рынке и повышением учетной ставки Национального банка. В июле 2026 года НБУ поднял ее до 15,5%, в сентябре — до 16%, а в октябре — до 16,5% годовых.

По словам руководителя казначейства NovaPay Ласло Удута, новые условия должны сделать облигации более привлекательными для инвесторов. В то же время для клиентов, купивших их раньше, ничего не меняется: доход им и дальше будут начислять по ставке, действовавшей на момент покупки.

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Как приобрести облигации и сколько можно инвестировать

Купить корпоративные облигации NovaPay можно онлайн в мобильном приложении. Для этого необходимо перейти в раздел «Накопители» → «Облигации».

Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 грн, максимальная сумма одного соглашения для физических лиц — 5 млн грн. Перед покупкой клиент может ознакомиться с условиями и рассчитать ожидаемый доход.

NovaPay развивает направление корпоративных облигаций с 2023 года. За это время компания осуществила 16 выпусков. По состоянию на октябрь 2026 облигации приобрели более 8,5 тыс. клиентов, а общий объем продаж превысил 5,1 млрд грн.

Привлеченные средства компания направляет на развитие кредитования физических лиц и поддержку малого бизнеса.

Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит». Следует также добавить, что 18,75% — заявленная годовая ставка, а не доходность за весь срок инвестиции. Также корпоративные облигации представляют собой инвестиционный инструмент, а не банковский депозит: на них не распространяются гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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