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31 октября 2026, 14:07 Читати українською

Пенсионеры из ВОТ могут изменить адрес выплаты: как не лишиться пенсии

Переезд с временно оккупированной территории (ВОТ) не всегда означает, что пенсионное дело автоматически изменяет адрес. Поэтому люди, которые уже переехали на подконтрольную Украине территорию , могут и дальше подпадать под требование проходить физическую идентификацию. В Пенсионном фонде объяснили, как изменить адрес выплаты и на каких условиях после этого продолжат начисление пенсии.

Переезд с временно оккупированной территории не всегда означает, что пенсионное дело автоматически изменяет адрес.
ПФУ разъяснил, как пенсионерам сохранить выплаты после выезда из оккупированных территорий. Фото: facebook.com/pfu.gov.ua
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Выехавшие с временно оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории пенсионеры могут перевести выплату пенсии по фактическому адресу. Для этого не нужно изменять зарегистрированное место жительства.

Это предусматривает статья 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По ней пенсию выплачивают по месту фактического проживания в пределах Украины, которое человек указал в заявлении, независимо от зарегистрированного адреса.

Подать заявление можно двумя способами:

  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через личный кабинет на вебпортале ПФУ.

После обработки заявления Пенсионный фонд внесет фактический адрес проживания в пенсионное дело. Это станет основанием для продления выплаты пенсии по новому адресу в течение срока ее назначения независимо от прохождения физической идентификации.

Кому нужно пройти идентификацию до конца 2026 года

Ежегодно до 31 декабря физическую идентификацию должны проходить две категории пенсионеров: временно проживающие за границей и те, кто находится на временно оккупированных территориях.

Для продления выплат в 2027 году следует подтвердить лицо до 31 декабря 2026 года. Если это не сделать, Пенсионный фонд может приостановить выплату пенсии. После прохождения идентификации выплату пенсии возобновят с даты ее прекращения.

Пройти проверку можно несколькими способами:

  • через личный кабинет ПФУ с помощью «Действие. Подписи»;
  • во время видеоконференции с работником Пенсионного фонда;
  • лично в сервисном центре ПФУ.

Украинцы за границей также могут обратиться в дипломатическое учреждение Украины, получить документ, подтверждающий факт нахождения личности в живых, и передать его в Пенсионный фонд.

Важно: пенсионеры, живущие на ТОТ или уехавшие оттуда , также должны сообщить Пенсионному фонду, что не получают пенсию от России. Если они уже подавали такое сообщение, повторно делать это каждый год не нужно.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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