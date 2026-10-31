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31 октября 2026, 10:30 Читати українською

Мировые рынки пошли вниз: почему инвесторы распродают акции технологических компаний

Американский фондовый рынок завершил неделю резким падением технологических акций. Инвесторы начали сомневаться, смогут ли крупнейшие компании оправдать миллиардные затраты на искусственный интеллект: акции Intel за день потеряли 28,6%, а Nasdaq снизился почти на 3%. На финансовые рынки также давили более дорогая нефть и опасения по поводу обострения войны на Ближнем Востоке. Как прошли торги и сигналы подали инвесторы, пишет Reuters.

Американский фондовый рынок завершил неделю резким падением технологических акций.
Технологические акции падают, нефть дорожает: что напугало мировые финансовые рынки. Фото: iatechauquotidien
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По итогам торгов в пятницу, 30 октября, индекс Nasdaq Composite потерял 747,73 пункта, или 2,86%, и остановился на отметке 25 437 пунктов. S&P 500 снизился на 1,82%, до 7580,07 пунктов, а Dow Jones Industrial Average упал на 1,09%, до 51 770,31 пунктов.

Падение американского рынка отразилось и на глобальных показателях. Индекс MSCI, отслеживающий акции компаний по всему миру, снизился на 1,51%. Европейский STOXX 600 завершил торги с утратой 0,36%.

Расходы на искусственный интеллект усилили давление на технологические компании

Главным источником беспокойства инвесторов стали большие затраты технологических корпораций на развитие искусственного интеллекта. Финансовые результаты компаний показали, что масштабные вложения сопровождаются значительным оттоком денежных средств. На рынке возникли сомнения, смогут ли будущие доходы от ИИ оправдать такие расходы.

Больше всего пострадала Intel. Акции производителя микросхем обрушились на 28,6%. Компания сообщила о значительных денежных затратах на фоне инвестиций в развитие технологий. Дополнительным отрицательным сигналом стало замедление спроса на персональные компьютеры. По оценке Intel эта тенденция может сохраняться до следующего года.

Акции Amazon подешевели на 1,4%. Ее отчетность также показала значительные затраты средств на инвестиции, связанные с искусственным интеллектом.

Бумаги Alphabet, материнской компании Google, потеряли еще 1,4%. Накануне они уже рухнули на 12,6% после публикации финансовых результатов, показавших, что масштабные расходы на ИИ привели к отрицательному денежному потоку компании.

Распродажа охватила и производителей полупроводников. Отраслевой индекс PHLX Semiconductor Index по итогам дня потерял более 7%, опустившись до самого низкого уровня с мая. Это стало самым крупным однодневным падением показателя с конца июня. Технологический индекс S&P 500 снизился на 4,2%, продемонстрировав самую плохую динамику с начала июня.

Руководитель инвестиционного направления компании Cetera Джин Голдман назвал пятничные торги «ужасным зрелищем». По его словам, высокие капитальные затраты и отток средств заставляют инвесторов сомневаться, будут ли будущие доходы от искусственного интеллекта вложенным суммам.

Руководитель направления глобальных продаж и торговли акциями Wedbush Securities Сахак Мануэлян объяснил резкое падение предыдущим стремительным ростом технологических бумаг. По его оценке, после такого подъема рынок оказался особенно уязвим к распродаже, а часть инвесторов начала переводить средства в другие активы.

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Нефть Brent превысила $117 за баррель

На фоне падения технологических акций энергетический сектор стал лучшим по динамике среди отраслей американского фондового рынка. Поддержку ему обеспечили удорожание нефти и сильные финансовые результаты Exxon Mobil и Chevron.

Американская нефть WTI по итогам торгов выросла на 2,08%, или $2,12, до $104,12 за баррель. Североморская Brent подорожала на 2,4%, или $2,76, до $117,63. Обе марки достигли самых высоких цен за шесть месяцев.

Трейдеры опасаются дальнейшего обострения войны с Ираном, которая длится уже восемь месяцев без разрешения конфликта. Дополнительное напряжение создала атака на танкер в Ормузском проливе, вновь привлекшая внимание к рискам для поставки нефти. Участники рынка также ожидают возможного усиления конфликта после предстоящих во вторник промежуточных выборов в США.

Высокие цены на энергоносители и перебои в нефтепереработке сказались на результатах американских нефтяных гигантов. Exxon Mobil и Chevron сообщили о значительных прибылях благодаря высокой марже переработки. Среди факторов, повлиявших на ситуацию, Reuters называет перебои в поставках из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также войну с Ираном.

Инвесторы переходят в облигации, золото и серебро дешевеют

Падение фондовых индексов усилило спрос на государственные облигации США. Инвесторы искали активы с более низким риском на фоне нестабильности технологического сектора.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 5,8 базисного пункта до 4,931%. Показатель для тридцатилетних бумаг опустился на 1,97 базисного пункта до 5,3093%. Двухлетние облигации подешевели в доходности на 6,64 базисного пункта, до 4,59%.

На валютном рынке японская иена укреплялась по отношению к доллару третью торговую сессию подряд. Этому способствовал спрос на защитные активы и пересмотр Банком Японии прогноза инфляции в сторону повышения после решения оставить процентные ставки без изменений.

Индекс доллара, отражающий его курс в корзину основных валют, вырос на 0,04%, до 101,92 пункта. Евро подешевел на 0,13% до $1,1163. Доллар по иене снизился на 0,1%, до 157,54 иены.

Криптовалютный рынок также завершил день в минусе. Bitcoin подешевел на 2,49% до $76 877,30, Ethereum потерял 1,01% и опустился до $2236,76.

Отдельно под давлением оказались драгоценные металлы. Спотовая цена золота упала на 3,63% до $3874,58 за унцию, достигнув самого низкого уровня за год. Серебро подешевело на 6,36% до $49,06 за унцию. В последний раз его цена опускалась ниже $50 в ноябре 2025 года.

Среди причин падения золота и серебра участники рынка называют подорожание энергоносителей и опасения относительно продолжающейся инфляции. Более высокие цены на нефть усиливают ожидания, что процентные ставки в США будут оставаться высокими.

Таким образом, пятничные торги продемонстрировали, насколько разными могут быть реакции финансовых рынков на одновременные риски. Технологические компании столкнулись с требованиями доказать прибыльность инвестиций в искусственный интеллект, нефтяной сектор получил поддержку от высоких цен на сырье, а спрос на американские государственные облигации вырос. Для инвесторов главным вопросом остается не только потенциал новых технологий, но и то, насколько оправданы затраты на их развитие.

Торги в пятницу, 30 октября, показали, что инвесторы все более внимательно оценивают риски и возможные прибыли. Большие затраты на искусственный интеллект уже не убеждают рынок без четких доказательств предстоящей отдачи. Нефтяные компании, напротив, выиграют от высоких цен на сырье, а спрос на американские облигации свидетельствует о стремлении инвесторов обезопасить свои средства.
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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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