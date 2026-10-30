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30 октября 2026, 18:00 Читати українською

Два ребенка — ставка 3%: в Украине готовят новые льготы для семей по программе «єОселя»

С 15 января в Украине должен заработать новый механизм программы доступной ипотеки «єОселя». Он предусматривает уменьшение процентной ставки на 2 процентных пункта после рождения или усыновления каждого ребенка. Об этом рассказала председатель парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире «Ранок.LIVE».

С 15 января в Украине должен заработать новый механизм программы доступной ипотеки «єОселя».
Новые льготы по программе «єОселя»
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К примеру, если семья оформляет кредит по базовой ставке 7%, после рождения первого ребенка она снизится до 5%, а после второго — до 3%. После завершения льготного периода ставка будет составлять 6% вместо стандартных 10%.

Минимальная ставка, предусмотренная новым механизмом, составит 0,1%.

Семьи смогут приобрести большее жилье

Помимо снижения процентов новые условия предусматривают увеличение допустимой площади или стоимости жилья на 40%. Это должно дать семьям выбирать квартиру с учетом будущего пополнения семьи, а не только ее нынешнего состава.

Воспользоваться механизмом могут также неполные семьи. По словам Шуляк, возрастные ограничения для родителей в этой части программы не предусмотрены.

Таким образом, нововведение должно сделать ипотеку более доступной для семей с детьми: после рождения или усыновления ребенка будет уменьшаться кредитная нагрузка, а увеличенный норматив площади позволит претендовать на более просторное жилье.

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В то же время озвученные условия касаются планируемого механизма. Для полного понимания порядка применения льгот нужно дождаться официальных правил программы, в частности, разъяснений относительно того, как именно будут менять ставку по уже оформленным кредитам.

Как мы писали: «еселя»: сколько нужно работать, чтобы накопить на первый взнос

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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