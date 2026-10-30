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30 октября 2026, 15:24 Читати українською

На 40% дешевле NMC: Stellantis переводит электромобили на новые батареи с 2027 года

Автомобильный концерн Stellantis с 2027 года планирует расширить использование более дешевых LFP-аккумуляторов в своих электромобилях для европейского рынка. Они должны заменить часть батарей NMC, что позволит сократить затраты на производство и сделать электрокары более доступными. Об этом сообщает «Укравтопром».

Автомобильный концерн Stellantis с 2027 года планирует расширить использование более дешевых LFP-аккумуляторов в своих электромобилях для европейского рынка.
Электромобили станут дешевле
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Об изменении стратегии в ходе презентации финансовых результатов сообщил генеральный директор Stellantis Антонио Филоса. По его словам, переход на LFP охватит многие модели концерна, однако полный список автомобилей пока не обнародован.

Какие автомобили могут получить новые батареи

Одной из первых моделей, для которой планируется использовать LFP-аккумуляторы, может стать электрический Fiat 500e. Ожидается, что это поможет снизить его стартовую цену примерно до €20 тыс. В настоящее время она составляет около €23,9 тыс. на французском рынке.

Также новую батарейную технологию могут использовать в электромобилях Peugeot и других марок концерна. В то же время Stellantis пока не подтвердил, какие модели перейдут на LFP в 2027 году.

Чем LFP-батареи отличаются от NMC

LFP — это литий-железо-фосфатные аккумуляторы. В отличие от NMC-батарей, в которых используют никель, марганец и кобальт, они не нуждаются в двух последних дорогих для производства металлах — никеле и кобальте.

По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году LFP-аккумуляторы в среднем стоили более чем на 40% дешевле NMC в расчете на киловатт-час. В то же время они обладают более низкой энергетической плотностью: при одинаковой емкости могут быть тяжелее или обеспечивать меньший запас хода.

Поэтому переход на LFP особенно важен для более доступных городских и компактных электромобилей, где производителям нужно снижать цену без чрезмерного увеличения стоимости батареи.

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Где Stellantis будет производить аккумуляторы

Одним из источников поставки станет совместный завод Stellantis и китайская компания CATL в Сарагосе, Испания. Партнеры договорились инвестировать в проект до €4,1 млрд.

Предприятие планируют запустить в конце 2026 года. Его потенциальная производственная мощность после выхода на полный уровень составит до 50 ГВтч в год.

Расширение использования LFP-батарей будет происходить параллельно с запуском новой модульной автомобильной платформы STLA One, которая также запланирована на 2027 год. Она должна охватить авто от компактного до среднего класса и помочь концерну сократить производственные затраты.

Следовательно, Stellantis рассчитывает сделать электромобили более конкурентными по цене. Однако фактическое удешевление зависит от конкретной модели, комплектации и того, насколько экономию на батареях производитель передаст покупателям.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
30 октября 2026, 17:13
#
LFP прям створені для EV. Вони дешевші, в принципі не горять і абсолютно безпечні, мають в 5 разів більший ресурс (5000 циклів) та без проблем можуть заряджатись до 100%. Бо на NMC насправді, збільшена ємність практично повністю зʼїдається буферами безпеки.
Більше того — LiFePo батарейки радикально екологічніші.
Але є ньюанс — Китай володіє патентами на цей тип батарей. І лише нещодавно закінчилась дія ключових патентів. Але, підозрюю, робити їх за межами Китаю досі не вміють. Власне це і є причиною їх слабкого розповсюдження в EV за межами Китаю.
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