Британия усиливает контроль за состоянием иностранных миллиардеров, даже если они выехали из страны.

Налоговая служба Великобритании — HMRC — определила более 200 миллиардеров, которые должны подавать налоговые декларации в стране. Проверки будут касаться не только тех, кто продолжает жить в Великобритании, но и уже уехавших людей, но сохраняющих налоговые обязательства или другие связи со страной. Об этом пишет Financial Times.

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Для каждого миллиардера налоговая назначит персонального менеджера по налоговому комплаенсу. Он будет отвечать за коммуникацию с налогоплательщиком, а также помогать выявлять потенциальные риски и несоответствия. HMRC также предлагает миллиардерам добровольно обсудить их финансовые дела.

По оценке ведомства, усиление контроля должно помочь дополнительно собрать £500 млн. налогов к 2029−2030 финансовому году. О новом подходе сообщили в документах, обнародованных вместе с бюджетными материалами Великобритании.

Что будет проверять британская налоговая

HMRC планирует ежегодно обновлять список миллиардеров, используя собственные базы данных, открытую информацию и сведения третьих сторон. Для анализа сложных финансовых структур ведомство намерено применять аналитические инструменты и искусственный интеллект.

В центре внимания — доходы, инвестиции, недвижимость, корпоративные активы, трасты и другие структуры, через которые состоятельные люди владеют имуществом или управляют капиталом. Налоговая стремится лучше понимать, как именно организовано состояние налогоплательщиков и полностью ли они декларируют принадлежащие к налогообложению доходы и прибыли.

В то же время, персональный менеджер не означает автоматического начала уголовного расследования. Речь идет об усиленном налоговом сопровождении и выявлении рисков. Предлагаемые миллиардерам начальные встречи носят добровольный характер.

Почему власть взялась за самых богатых

Британское правительство пытается сократить разрыв между налогами, которые должны платить состоятельные граждане, и фактическими поступлениями в бюджет. По оценке HMRC, разрыв в уплате налогов среди богатейших составляет около £3,6 млрд.

Ведомство также сообщило о росте количества санкций в отношении состоятельных налогоплательщиков за несоблюдение правил или мошенничество: с 456 в 2023—2024 финансовом году до 803 в 2025—2026-м.

В то же время категория состоятельных налогоплательщиков в Великобритании значительно шире миллиардеров. К ней HMRC относит людей с годовым доходом более £200 тыс. или активами стоимостью более £2 млн. По данным налоговой, количество таких людей почти удвоилось за соответствующий период и достигло 1,3 млн.

Миллиардеры выезжают из-за налоговых изменений

Ужесточение контроля происходит на фоне дискуссии о том, не теряет ли Великобритания привлекательность для международных инвесторов и богатых резидентов.

Одним из ключевых решений стала упраздненная в апреле 2025 года система non-dom. Она позволяла определенным иностранцам, проживавшим в Великобритании, при определенных условиях не платить британские налоги по части доходов, полученных за границей. Правительство также изменяло правила налогообложения прироста капитала и наследства.

По анализу Bloomberg, опубликованному в начале октября, люди и семьи с состоянием на общую сумму около $160 млрд за предыдущие два года уехали из Великобритании или ослабили связи с ней. Среди перечисленных направлений — Монако, Швейцария, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.

Однако цифру $160 млрд не следует трактовать как подтвержденную сумму денег, которую страна потеряла или физически оставила ее экономику. Организация Tax Justice Network подвергла критике методологию этого подсчета: по ее оценке, часть включенных в список людей не отвечала критериям переезда в указанный период, а часть активов не была напрямую связана с британской экономикой.

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Поможет ли усиленный контроль увеличить поступление

Британская власть рассчитывает, что более системная работа с самыми богатыми плательщиками поможет выявлять незадекларированные доходы, сложные схемы владения активами и ошибки в налоговой отчетности.

В то же время, остается вопрос, компенсируют ли дополнительные поступления возможные потери от переезда части состоятельных людей и изменения их инвестиционных решений. Ужесточение контроля может увеличить поступления от тех, кто остается в британской налоговой системе, но само по себе не гарантирует, что страна сохранит привлекательность для международного капитала.

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