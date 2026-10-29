Британия усиливает контроль за состоянием иностранных миллиардеров, даже если они выехали из страны.

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2026, 19:41 Читати українською

Британия усиливает контроль за состоянием иностранных миллиардеров, даже если они выехали из страны.

Налоговая служба Великобритании — HMRC — определила более 200 миллиардеров, которые должны подавать налоговые декларации в стране. Проверки будут касаться не только тех, кто продолжает жить в Великобритании, но и уже уехавших людей, но сохраняющих налоговые обязательства или другие связи со страной. Об этом пишет Financial Times.

Налоговая служба Великобритании — HMRC — определила более 200 миллиардеров, которые должны подавать налоговые декларации в стране.
Лондон усиливает налоговый контроль
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для каждого миллиардера налоговая назначит персонального менеджера по налоговому комплаенсу. Он будет отвечать за коммуникацию с налогоплательщиком, а также помогать выявлять потенциальные риски и несоответствия. HMRC также предлагает миллиардерам добровольно обсудить их финансовые дела.

По оценке ведомства, усиление контроля должно помочь дополнительно собрать £500 млн. налогов к 2029−2030 финансовому году. О новом подходе сообщили в документах, обнародованных вместе с бюджетными материалами Великобритании.

Что будет проверять британская налоговая

HMRC планирует ежегодно обновлять список миллиардеров, используя собственные базы данных, открытую информацию и сведения третьих сторон. Для анализа сложных финансовых структур ведомство намерено применять аналитические инструменты и искусственный интеллект.

В центре внимания — доходы, инвестиции, недвижимость, корпоративные активы, трасты и другие структуры, через которые состоятельные люди владеют имуществом или управляют капиталом. Налоговая стремится лучше понимать, как именно организовано состояние налогоплательщиков и полностью ли они декларируют принадлежащие к налогообложению доходы и прибыли.

В то же время, персональный менеджер не означает автоматического начала уголовного расследования. Речь идет об усиленном налоговом сопровождении и выявлении рисков. Предлагаемые миллиардерам начальные встречи носят добровольный характер.

Почему власть взялась за самых богатых

Британское правительство пытается сократить разрыв между налогами, которые должны платить состоятельные граждане, и фактическими поступлениями в бюджет. По оценке HMRC, разрыв в уплате налогов среди богатейших составляет около £3,6 млрд.

Ведомство также сообщило о росте количества санкций в отношении состоятельных налогоплательщиков за несоблюдение правил или мошенничество: с 456 в 2023—2024 финансовом году до 803 в 2025—2026-м.

В то же время категория состоятельных налогоплательщиков в Великобритании значительно шире миллиардеров. К ней HMRC относит людей с годовым доходом более £200 тыс. или активами стоимостью более £2 млн. По данным налоговой, количество таких людей почти удвоилось за соответствующий период и достигло 1,3 млн.

Миллиардеры выезжают из-за налоговых изменений

Ужесточение контроля происходит на фоне дискуссии о том, не теряет ли Великобритания привлекательность для международных инвесторов и богатых резидентов.

Одним из ключевых решений стала упраздненная в апреле 2025 года система non-dom. Она позволяла определенным иностранцам, проживавшим в Великобритании, при определенных условиях не платить британские налоги по части доходов, полученных за границей. Правительство также изменяло правила налогообложения прироста капитала и наследства.

По анализу Bloomberg, опубликованному в начале октября, люди и семьи с состоянием на общую сумму около $160 млрд за предыдущие два года уехали из Великобритании или ослабили связи с ней. Среди перечисленных направлений — Монако, Швейцария, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.

Однако цифру $160 млрд не следует трактовать как подтвержденную сумму денег, которую страна потеряла или физически оставила ее экономику. Организация Tax Justice Network подвергла критике методологию этого подсчета: по ее оценке, часть включенных в список людей не отвечала критериям переезда в указанный период, а часть активов не была напрямую связана с британской экономикой.

Читайте также: Британия объявила рекордный пакет помощи Украине на £10 млрд

Поможет ли усиленный контроль увеличить поступление

Британская власть рассчитывает, что более системная работа с самыми богатыми плательщиками поможет выявлять незадекларированные доходы, сложные схемы владения активами и ошибки в налоговой отчетности.

В то же время, остается вопрос, компенсируют ли дополнительные поступления возможные потери от переезда части состоятельных людей и изменения их инвестиционных решений. Ужесточение контроля может увеличить поступления от тех, кто остается в британской налоговой системе, но само по себе не гарантирует, что страна сохранит привлекательность для международного капитала.

Как мы писали: Великобритания с 1 января сократит выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, на 71%

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами