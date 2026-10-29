Трамп монетизирует свои сообщения: Bloomberg и трейдеры будут платить до $100 000 в месяц за более быстрый доступ к Truth Social

Соцсеть Truth Social, связанная с президентом США Дональдом Трампом, продает финансовым компаниям более быстрый доступ к его сообщениям, способным влиять на фондовые, валютные и сырьевые рынки. По данным Reuters, платными клиентами сервиса стали Bloomberg и две специализирующиеся на высокочастотной торговле компании — Susquehanna International Group и Jump Trading.

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Сервис Truth API позволяет получать сообщения примерно на 50 миллисекунд быстрее, чем обычные пользователи. По информации источников Reuters, доступ стоит от $60 тыс. до $100 тыс. в месяц. Сами компании не прокомментировали заключение соглашений, а Trump Media, материнская компания Truth Social, назвала сообщения Reuters основывающимися на обманчивой информации и сослалась на конфиденциальность клиентов.

На чем зарабатывает Truth Social

В июле 2026 года Trump Media объявила о запуске Truth API — платного сервиса, предоставляющего финансовым учреждениям доступ к сообщениям самых влиятельных аккаунтов Truth Social в формате, пригодном для автоматизированной обработки.

Ранее трейдинговым компаниям приходилось самостоятельно отслеживать публикации или использовать посторонние инструменты для сбора данных. Новый сервис передает сообщения непосредственно через программный интерфейс (API), что позволяет быстрее получать и передавать торговым алгоритмам.

Для Trump Media это новый источник регулярного дохода. Компания рассчитывает продавать доступ финансовым организациям, для которых скорость получения информации имеет коммерческую ценность. По данным Reuters, в августе Trump Media сообщала инвесторам о более чем 10 сделках с клиентами, хотя Reuters не смогло независимо подтвердить их количество.

Интерес компаний объясняется просто: если сообщение президента способно за секунды изменить ожидания относительно тарифов, войны или экономической политики, трейдеры хотят получить его раньше конкурентов. Алгоритмы могут автоматически анализировать текст, определять потенциальное влияние на активы и посылать торговые заявки почти мгновенно.

Можно ли считать сообщения Трампа инсайдом

В юридическом смысле само по себе сообщение в открытой соцсети не является инсайдерской информацией: после публикации оно доступно широкой аудитории. Для классической инсайдерской торговли ключевое значение имеет использование непубличной информации, которая может повлиять на цену ценных бумаг.

Однако в ситуации с Truth API возникает другая проблема — неравный доступ к публичной информации. Если платные клиенты получают сообщения быстрее, чем обычные пользователи, они могут успеть отреагировать на рынок раньше других.

Компания утверждает, что сервис передает сообщения после их публикации, а не в нее. То есть речь идет не об официально заявленной продаже секретных сообщений президента, а о более быстрой доставке уже обнародованных данных.

В то же время Reuters сообщает, что сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф обращались в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой проверить законность этой практики. Отдельно организация Freedom of the Press Foundation и издание The Intercept подали иск, пытаясь запретить продажу ускоренного доступа к сообщениям президента о государственной политике. Истцы считают, что такая модель создает неравные условия для доступа к важной общественной информации.

Следовательно, называть сам сервис доказанным механизмом инсайдерской торговли было бы преждевременно. Однако он создает преимущество для тех, кто может платить за скорость, и затрагивает вопрос о границе между коммерческой услугой и монетизацией доступа к информации, связанной с государственной властью.

Когда сообщения Трампа действительно влияли на рынки

Реакция рынков на заявления президента — не теоретический сценарий. Reuters и другие медиа приводят несколько примеров, когда публикации Трампа сопровождались резкими изменениями цен.

9 апреля 2025 года — пауза в пошлинах. После того, как Трамп объявил в Truth Social о 90-дневной паузе для значительной части новых пошлин США, основные американские фондовые индексы резко пошли вверх. Инвесторы восприняли сообщение как сигнал, что торговое напряжение может ослабить.

Апрель 2026 года — сообщение о перемирии с Ираном. После сообщения Трампа о прекращении огня цены на нефтяные фьючерсы снизились. Рынок ожидал, что уменьшение риска эскалации может облегчить поставки и ослабить угрозу перебоев.

Сообщение о Palantir. В апреле 2026 года Трамп положительно отозвался о компании Palantir Technologies, упомянув ее биржевой символ. После публикации акции компании резко выросли.

Похвала Intel. Еще одно сообщение Трампа об успехах Intel сопровождалось немедленным ростом ее акций во внебиржевых торгах после закрытия основной сессии.

Эти примеры показывают, что рыночное значение имеют не только официальные решения, но и сообщения, изменяющие ожидания инвесторов. Однако совпадение во времени не доказывает, что каждое движение цены повлекло за собой самое сообщение: на рынки одновременно влияют другие новости, экономические данные и действия крупных участников.

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Почему даже 50 миллисекунд могут стоить тысячи долларов

Высокочастотные трейдеры используют автоматизированные системы, анализирующие новости и выполняющие операции за доли секунды. Для обычного инвестора разница между получением сообщения в 12:00:00,050 и 12:00:00,100 может быть незаметной. Для алгоритма, работающего с большими объемами активов, это может быть важно.

Например, если президент сообщает о перемирии, алгоритм может быстро оценить, что риск перебоев с поставкой нефти снизился и продать нефтяные фьючерсы. Если же объявляются новые тарифы, то система может мгновенно изменить позиции в акциях компаний, зависимых от международной торговли.

Это не гарантирует прибыли: алгоритм может неправильно интерпретировать сообщения, рынок может отреагировать иначе, а конкурентные системы сработать почти одновременно. Однако в высокочастотной торговле даже короткое преимущество в скорости может иметь коммерческую ценность.

Есть и конфликт интересов: семейный траст Трампа владеет примерно 41% акций Trump Media, а сам президент является его бенефициаром. Следовательно, коммерческий успех сервиса потенциально влияет на стоимость актива, с которым он связан. Именно поэтому продажа более быстрого доступа к сообщениям действующего президента вызвала вопрос не только о рыночной конкуренции, но и об этике использования президентского статуса.

Таким образом, Truth API продает не гарантированную прибыль и не обязательно секретную информацию, а быстроту получения потенциально важных сообщений. Для крупных торговых компаний это может быть инструментом конкурентного преимущества, тогда как для регуляторов главный вопрос — не создает ли такая модель неприемлемого неравенства доступа к информации, влияющей на финансовые рынки.

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