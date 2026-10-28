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28 октября 2026, 18:15 Читати українською

Финмониторинг в Украине: почему банк обращает внимание даже на мелкие переводы

Банковский контроль не ограничивается крупными переводами. Даже небольшие могут вызывать вопросы у банка, если операции выглядят необычно на фоне обычных доходов клиента. Значения имеют регулярность поступлений, отправители и происхождение денег, и в определенных случаях банк может попросить все это объяснить. Об этом сообщает юридическая компания YANKIV.

Банковский контроль не ограничивается крупными переводами.
Финансовый мониторинг в Украине: какие операции с картами вызывают подозрение. Фото: Pexels
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Когда сумма — не главное

Представим ситуацию: человек регулярно получает на карточку переводы от разных отправителей. Каждый из них может быть небольшим, но вместе они формируют постоянный поток денежных средств. Для банка значение имеет не только общая сумма, но и то, понятно ли, откуда поступают деньги и чем объясняется такая активность.

Среди операций, которые могут привлечь внимание финмониторинга, — регулярные переводы между разными людьми, нетипично большие поступления, операции по криптовалюте и перемещение средств между личными и предпринимательскими счетами. Сами по себе такие операции не свидетельствуют о нарушении. Важно, соответствуют ли они финансовому профилю клиента и можно ли объяснить их содержание.

Другими словами, нет универсальной суммы, которая сама по себе гарантирует проверку или, напротив, защищает от нее. Один и тот же перевод может иметь разное значение в зависимости от обстоятельств, при которых он был осуществлен.

Почему анонимные поступления вызывают вопросы

Отдельная проблема — пересказы, в которых не видно имени отправителя. В банковской выписке иногда отображается только общая запись «Поступления средств». В таких обстоятельствах клиенту сложнее установить, от кого именно поступили деньги, а банку оценить операцию на основе доступной информации.

В материале Юлии Федорчук о финансовом мониторинге отмечается, что Национальный банк готовил изменения к правилам проведения платежных операций, которые должны сделать информацию о плательщике, получателе и назначении платежа более прозрачной. Однако вместо масштабных изменений был принят упрощенный вариант, который, по оценке автора, существенно не изменил ситуацию.

Поэтому отсутствие имени отправителя в выписке не означает, что перевод автоматически станет подозрительным. Однако нехватка информации может усложнить выяснение происхождения средств, если операция уже вызывала вопросы.

Что банк может попросить объяснить

Если характер поступлений требует дополнительной проверки, банк может запросить документы о происхождении денег и объяснения финансовой деятельности клиента. В зависимости от ситуации это может быть подтверждение занятости, документы о предпринимательской деятельности, налоговые декларации или сведения об уплате налогов.

Для человека, который продает товары или предоставляет услуги, важно объяснить, за что именно он получает деньги. Если переводы связаны с предпринимательской деятельностью, их характер должен согласовываться с информацией о деятельности клиента и использовании счета.

Не менее важно, чтобы данные в анкете банка соответствовали реальной ситуации. Если человек указал один вид занятости или источник дохода, а фактическое движение средств носит другой характер, у банка могут возникнуть дополнительные вопросы. В таком случае актуализация информации и объяснение операций помогут пройти проверку, хотя сами по себе не гарантируют определенного решения банка.

Финмониторинг в Украине и ЕС: общая цель, разный опыт

Проверки банковских операций — не исключительно украинская практика. Как отмечает «Минфин» в материале о финансовом мониторинге в Украине и странах ЕС, в обоих случаях его цель состоит в выявлении подозрительных операций, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию незаконной деятельности.

Различие состоит, в частности, в том, на каком этапе происходит проверка. В Украине открытие счета часто проходит по упрощенной процедуре, а более подробные вопросы могут возникнуть уже после начала активных операций. В странах ЕС банки нередко более тщательно проверяют клиента еще при открытии счета, в частности, выясняют источники доходов и цель его использования.

Следует отметить, что банки в Украине и ЕС полностью не раскрывают своих внутренних критериев оценки рисков. Поэтому клиент не может ориентироваться на исчерпывающий публичный перечень сделок, которые непременно вызовут проверку.

По данным Национального банка, приведенным в материале, в 2025 году регулятор получил 60 926 обращений клиентов. Из них 6423 касались блокировки или ареста счетов — это 10,54% всех обращений. Эти показатели отражают обращение в НБУ, а не общее количество заблокированных счетов в стране.

Почему контроль за карточками касается и «дропов»

Отдельное направление внимания банков — так называемые «дропы», то есть люди, чьи карты, счета или данные для доступа к банкингу используются в незаконных схемах. 28 октября Верховная Рада приняла законопроект № 16013, предусматривающий отдельную уголовную ответственность за операции с платежными инструментами и доступ к счетам для мошенничества и других уголовных правонарушений.

Документ предусматривает — в зависимости от обстоятельств — штрафы, ограничение свободы или заключение. За отдельные повторные нарушения или действия организованной группы наказание может достигать восьми лет лишения свободы. Закон должен вступить в силу на следующий день после официального опубликования, так что факт его принятия не означает, что новые нормы уже действуют.

Для обычного пользователя карты здесь важно различать два момента:

  • финансовый мониторинг может потребовать объяснений по операциям;
  • уголовная ответственность касается конкретных правонарушений, определенных законом. Сам факт получения перевода от другого не означает, что клиент нарушил закон.

Также отмечается, что внимание банка направлено не на одну цифру в выписке. Значение имеет общая картина: откуда поступают средства, насколько регулярны операции, соответствуют ли они сведениям о клиенте и объяснимы ли их происхождение. Соответственно, главный вопрос финмониторинга — не только сколько денег прошло через карточку, но понятно ли, что стоит за этими операциями.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Moonlighter
Moonlighter
28 октября 2026, 18:35
#
Лол, «банк звертає увагу навіть на дрібні перекази», але не звернули увагу на суми котрі вносили за Ірину Мудру:
3 платежі по 692 359 грн
5 платежів по 395 600 грн

це не здалося фінмону підозріло?
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