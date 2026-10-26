540 млн грн за интерактивные панели и оборудование для школ: Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции

Госфинмониторинг совместно с Национальной полицией разоблачили вероятную схему хищения бюджетных средств при закупках оборудования для учебных заведений. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Школам поставляли мультимедийное оборудование по завышенным ценам, а часть полученных денег, по данным финансовой разведки, обналичивали через связанные компании и физических лиц-предпринимателей.



В 2024—2026 годах в схему могли привлечь 11 подконтрольных компаний и шесть ФЛПов, которые, по информации Госфинмониторинга, действовали в сговоре с представителями бюджетных учреждений Киева и еще двух регионов.

Среди проверяемых закупок были и те, которые проводились в рамках программы помощи ЕС Ukraine Facility. В то же время, в сообщении не уточняется, какая часть средств, использованных в схеме, происходила именно из международной помощи.

Две компании получили более 540 млн грн.

По данным Госфинмониторинга, начиная с 2021 года, только две компании из этой группы получили более 540 млн грн от 780 образовательных предприятий, учреждений и органов управления образованием.

Денежные средства перечислялись за интерактивные панели, комплекты для дистанционного обучения и другое мультимедийное оборудование.

Общая сумма поступлений не является установленным размером ущерба. По информации финансовой разведки, более 40 млн. грн. использовали не по целевому назначению.

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Как работала вероятная схема

По версии Госфинмониторинга, поставщики заключали соглашения на продажу оборудования учебным заведениям по завышенным ценам. Часть полученных бюджетных средств в дальнейшем переводили через связанные компании и ФЛПы, чтобы вывести их в наличные деньги.

К операциям могли быть привлечены представители бюджетных учреждений Киева и двух регионов. В то же время в сообщении не приведен полный перечень учреждений, компаний и должностных лиц, которые могли быть причастны к схеме.

Отдельное внимание в ходе проверок было уделено закупкам мультимедийного оборудования для образования в рамках Ukraine Facility — финансового инструмента Европейского Союза для поддержки Украины. Однако Госфинмониторинг не уточнил, сколько именно средств международной помощи могло быть использовано с нарушениями.

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