Английский за дополнительные деньги: кому предусмотрели 10% к зарплате и почему выплат все еще нет

Украинские государственные служащие и отдельные категории военнослужащих могут получать надбавку в размере 10% должностного оклада за знание английского языка. Об этом говорится в законопроекте № 16107, который рекомендовано принять в первом чтении. В то же время выплаты не начнутся сразу.

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Соответствующая норма закона должна заработать после прекращения или отмены военного положения, а предусмотренный механизм надбавок будет действовать в течение четырех лет.

Кто сможет получать надбавку

Доплата предусмотрена для работников, занимающих определенные законом должности и владеющих английским языком на уровне не ниже B2 по шкале CEFR. Это уровень, позволяющий самостоятельно общаться, понимать сложные тексты и работать с профессиональной информацией на английском.

Законодательство предусматривает возможность выплат для следующих категорий:

государственных служащих категорий «А», «Б» и «В» — в зависимости от определенного перечня должностей;

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

отдельных военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих службу по контракту;

полицейских среднего и высшего состава, а также отдельных должностей начальствующего состава других правоохранительных органов и службы гражданской защиты.

Законопроект № 16107 отдельно предусматривает распространение возможности получать надбавку на государственных служащих, являющихся военнослужащими военных формирований или государственных органов, укомплектованных военными. В то же время право на выплату не будет автоматически возникать у всех работников этих категорий: конкретные должности и условия должны быть определены соответствующими нормативными актами.

Когда начнут выплачивать деньги

Здесь важно различать два срока.

Прибавка в 10% должностного оклада. По действующему закону соответствующая норма должна вступить в силу после прекращения или отмены военного положения. Предусмотренный механизм выплат будет действовать четыре года. То есть речь не о доплате, которая начнет поступать через четыре года, а о четырехлетнем периоде действия соответствующей нормы после завершения военного положения.

Обязательно знание английского для должностных лиц. Для государственных служащих категории «А», глав местных государственных администраций и их заместителей соответствующие требования должны заработать через два года после прекращения или отмены военного положения. Для определенных должностей категорий «Б» и «В» — через четыре года. Эти сроки относятся к языковым требованиям к должностям, а не к началу выплаты надбавки.

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Почему Верховная Рада уточняет правила

Надбавку за знание английского уже предусматривает Закон Украины «О применении английского языка в Украине». Однако механизм выплат связан с перечнем должностей, для которых английский является обязательным, а соответствующие правила пока не полностью согласованы.

Законопроект № 16107 предлагает поручить Кабинету Министров определять должностные обязанности и функции, требующие обязательного использования английского языка. Конкретные должности в каждом государственном органе определят руководитель соответствующей государственной службы.

Следовательно, документ не создает новой надбавки, а должен сделать возможным практическое применение уже предусмотренной законом выплаты. До принятия законопроекта парламентом и завершения необходимых процедур говорить о фактическом начале начислений преждевременно.

Как мы писали: Надбавки за английский для госслужащих и военных: какие изменения готовит Верховная Рада