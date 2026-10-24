Европейцы массово переходят на электромобили: продажи выросли на 73%

В сентябре 2026 года в странах Евросоюза зарегистрировали 971 048 новых легковых автомобилей — на 9,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Быстрее всего росли регистрации полностью электрических авто, тогда как спрос на бензиновые и дизельные машины существенно сократился. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

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В сентябре количество новых электромобилей, зарегистрированных в ЕС, увеличилось на 72,9% — до 290 117 единиц. Они составили 29,9% всех новых легковых автомобилей в месяц.

Какие автомобили покупали европейцы в сентябре

Больше новых регистраций пришлось на гибридные автомобили без зарядки от внешнего источника. В то же время, полностью электрические модели опередили бензиновые по количеству регистраций.

По данным ACEA, динамика рынка по типу силовой установки была такой:

Гибриды (HEV) — 330 693 автомобиля, рост на 7,3%.

Электромобили (BEV) — 290 117 автомобилей, рост на 72,9%.

Бензиновые автомобили — 168 564 единицы, сокращение на 23,4%.

Плагин-гибриды — 102 267 единиц, рост на 11,7%.

Дизельные автомобили — 50 557 единиц, сокращение на 29,6%.

Другие типы силовых установок — 28 850 единиц, сокращение на 0,3%.

Таким образом, электромобили и плагин-гибриды наращивали количество регистраций, в то время как бензиновые и дизельные модели продолжали терять позиции.

Сколько автомобилей зарегистрировали в ЕС с начала года

За январь-сентябрь 2026 года в Евросоюзе зарегистрировали 8,52 млн новых легковых автомобилей. Это на 5,7% больше чем за аналогичный период 2025 года.

За девять месяцев полностью электрические автомобили заняли второе место по популярности среди типов силовых установок. Всего зарегистрировали около 1,93 млн таких машин — на 48,5% больше, чем в прошлом. Их доля рынка возросла до 22,7% по сравнению с 16,1% годом ранее.

В то же время гибриды остались лидерами: за девять месяцев зарегистрировали около 3,09 млн таких автомобилей, а их доля составила 36,3%.

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Доля бензиновых автомобилей уменьшилась до 21,2% против 27,7% в прошлом году. Дизельные модели охватили только 7,1% рынка против 9,3% за январь-сентябрь 2025 года.

Данные свидетельствуют о дальнейшем изменении структуры европейского авторынка: электромобили быстро наращивают присутствие, гибриды сохраняют лидерство, а традиционные бензиновые и дизельные автомобили теряют долю.

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