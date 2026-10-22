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22 октября 2026, 14:20 Читати українською

Надбавки за английский для госслужащих и военных: какие изменения готовит Верховная Рада

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять за основу законопроект № 16107, который должен урегулировать выплату надбавок за знание английского языка. Документ предусматривает доплату в размере 10% для работников, владеющих английским на уровне не ниже B2, однако механизм его назначения требует уточнения.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять за основу законопроект № 16107, который должен урегулировать выплату надбавок за знание английского языка.
Знание английского даст прибавку к зарплате
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Законопроект подал Кабинет Министров и рассмотрел профильный комитет Верховной Рады, который рекомендовал включить документ в повестку дня и поддержать в первом чтении.

Кто сможет получать надбавку

Законопроект должен обеспечить практическое применение уже предусмотренной Законом Украины «О применении английского языка в Украине» надбавки. В настоящее время существует правовая неопределенность: правила выплаты связаны с определением должностей, для которых английский язык является обязательным, но соответствующие положения еще не полностью согласованы.

Для решения этой проблемы предлагается поручить Кабинету Министров определять должностные обязанности, задачи и функции, выполнение которых требует обязательного использования английского языка. Конкретные должности государственной службы в каждом органе определят руководитель соответствующей государственной службы.

Обязательным условием получения надбавки должно быть владение английским языком на уровне не ниже B2 по шкале CEFR — Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию.

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Отдельные изменения, предложенные Службой безопасности Украины должны распространить возможность получать такую надбавку на государственных служащих — военнослужащих военных формирований и государственных органов, которые комплектуются военнослужащими.

Следовательно, законопроект должен определить, для каких должностей знание английского будет обязательным и при каких условиях работники смогут получать доплату. Пока документ не принят парламентом, предложенные изменения не вступили в силу.

Как мы писали: Пенсии в октябре повысят не всем: кто получит большие выплаты

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
22 октября 2026, 14:27
#
Якщо знання мови обовʼязкове — незрозуміло чому треба за це доплачувати.
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