Руководителей благотворительных фондов могут обязать отвечать перед кредиторами: что не так с законопроектом о секьюритизации

Законопроект № 15175 о секьюритизации и выпуске облигаций с покрытием может создать риски для руководителей общественных организаций, благотворительных фондов, профессиональных и творческих союзов. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) предостерегает, что предложенные изменения в Гражданский кодекс могут распространить правила ответственности должностных лиц за убытки перед кредиторами на более широкий круг организаций, чем предполагалось изначально.

Почему руководители не отвечают за долги организации

Общественные организации и благотворительные фонды являются отдельными юридическими лицами. Они самостоятельно заключают договоры, владеют имуществом и несут финансовые обязательства. Если фонд не рассчитался с поставщиком, по общему правилу долг должен погашать сам фонд, а не его директор.

Этот принцип отделяет имущество организации от личного имущества управляющего. Иначе люди, возглавляющие благотворительные фонды или общественные объединения, рисковали бы за свой счет из-за долгов организации даже тогда, когда лично не нарушали закон.

В то же время, руководители не освобождены от ответственности за собственные нарушения. Если их действия или бездействие нанесли организации ущерба, законодательство при определенных условиях позволяет требовать их возмещения. Однако это не означает, что директор автоматически отвечает личным имуществом за каждый долг юридического лица.

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Что именно вызвало замечания адвокатов

Законопроект № 15175 предлагает закрепить в Гражданском кодексе, что особенности ответственности должностных лиц непредпринимательских обществ за ущерб и ущерб, причиненный организации и/или ее кредиторам, будут определяться законом.

По мнению НААУ, формулировка слишком широка. Оно не ограничивает новые положения специализированными платформами финансирования, для которых готовились перемены, а потенциально распространяет их на все непредпринимательские общества.

Адвокаты также указывают на риск дублирования действующих норм: законодательство уже предусматривает обязанности руководителей перед организациями и ответственность за нанесенный им ущерб. В то же время, предложенные изменения недостаточно четко определяют, при каких именно нарушениях кредиторы смогут требовать возмещения непосредственно от должностных лиц.

Поэтому НААУ предлагает четко ограничить область применения новых правил, чтобы они не создавали дополнительной правовой неопределенности для общественных и благотворительных организаций, не занимающихся секьюритизацией.

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