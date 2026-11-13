Владельцы Nova получили разрешение НБУ на приобретение БТА Банка

Группа Nova готовится расширить свой финансовый бизнес и выйти на банковский рынок. Национальный банк согласовал ее совладельцам Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобретение 100% опосредованного участия в БТА Банке. Непосредственным владельцем финучреждения должна стать компания «НоваПэй Инвест».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Приобретение банка должно стать первым шагом в реализации плана владельцев Nova по созданию банка финансовой инклюзии. Речь идет об особом типе финучреждения, которое должно обеспечивать доступ к банковским услугам, в частности на прифронтовых и деоккупированных территориях. В настоящее время БТА Банк принадлежит гражданину Казахстана Кеннесу Ракишеву.

Как Nova оформляет приобретение БТА Банка

Решение о согласовании соглашения Правление Национального банка приняло 12 ноября 2026 г. после всестороннего анализа документов, поданных заявителями.

Регулятор разрешил Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову совместно приобрести опосредованное существенное участие в размере 100% уставного капитала АО «БТА БАНК» через ряд компаний группы Nova.

Отдельно НБУ согласовал прямое приобретение всей доли в банке ООО «НоваПэй Инвест». Таким образом, компания станет непосредственным собственником финучреждения, а Поперешнюк и Климов будут контролировать его косвенно.

По данным Нацбанка, приобретение БТА Банка должно стать началом реализации планов владельцев группы Nova по созданию банка финансовой инклюзии.

В настоящее время контролером БТА Банка является гражданин Казахстана Кеннес Ракишев, который косвенно владеет 100% уставного капитала учреждения. В то же время, согласование НБУ еще не означает, что соглашение уже завершено: регулятор предоставил разрешение на приобретение существенного участия.

Какой банк планируют создать владельцы

Банк финансовой инклюзии — это отдельный тип финансового учреждения, который будет работать на основании ограниченной банковской лицензии. Его задача — обеспечивать доступ к качественным и безопасным финансовым услугам на территориях с особыми условиями.

В сообщении НБУ среди таких территорий названы прифронтовые и деоккупированные районы. Там из-за рисков безопасности могут отсутствовать банковские отделения, а дистанционное обслуживание может быть ограничено из-за перебоев со связью.

Законодательную основу для создания таких учреждений Верховная Рада заложила 3 июня 2025, приняв закон о развитии финансовой инклюзии в Украине. Он был разработан с участием Национального банка в рамках выполнения меморандума с Международным валютным фондом.

По оценкам Всемирного банка уровень финансовой инклюзии в Украине в 2021 году составил 84%. Это на 11 процентных пунктов меньше целевого показателя в 95%. В НБУ также отмечали, что полномасштабное вторжение обострило проблему доступа к финансовым услугам из-за сокращения сети банковских отделений и банкоматов в результате разрушений или остановки их работы.

Именно на расширение доступа к финансовым услугам в таких условиях и ориентирована модель банка финансовой инклюзии, который планируется создать владельцами Nova.

Как Nova стала претендентом на БТА Банк

Интерес группы к приобретению финучреждения начал оформляться еще до обращения за согласованием соглашения. В июне 2026 года Nova и БТА Банк подписали меморандум о возможной покупке банка и создании на его основе учреждения финансовой инклюзии.

Следующим этапом стало официальное оформление намерений приобрести финучреждение. 23 октября компания «НоваПэй Инвест» сообщила Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о намерении приобрести 100% акций БТА Банка. Соответствующие документы также были поданы в Национальный банк.

Однако Nova была не единственным претендентом на финучреждение. Раньше ее приобретением интересовались днепровские бизнесмены Вячеслав Мишалов и Дмитрий Шевчук — совладельцы финансовой компании «Е-Деньги».

В начале 2025 года Антимонопольный комитет разрешил получить контроль над БТА Банком. По предварительному плану, Мишалов должен был приобрести 70% акций, а Шевчук — 30%.

Это соглашение не состоялось. 3 ноября 2026 стало известно, что предприниматели прекратили процедуру согласования приобретения банка и попросили НБУ остановить рассмотрение поданных документов. Среди причин они назвали завершение срока действия рамочного соглашения купли-продажи акций и дальнейшие планы реализации инвестиционных проектов.

После ухода Мишалова и Шевчука Nova осталась единственным известным претендентом на БТА Банк.

Как часто НБУ согласовывает приобретение банков

Смена владельца банка требует предварительного согласования Национального банка. Такой порядок предусмотрен статьей 34 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и Положением о лицензировании банков.

Практика прошлых лет показывает, что положительное решение получали не все заявители. По данным НБУ, которые приводил «Минфин», в 2019 году регулятор согласовал три из восьми заявок на приобретение или увеличение существенного участия в банках более чем на 50%. В 2020 году положительное решение получили четыре из девяти заявителей, а в 2021 году двое из восьми.

В 2022—2023 годах Нацбанк не получал документы на согласование таких операций.

В то же время, в НБУ сообщали «Минфину», что все заявители, которым в 2019—2021 годах согласовали приобретение или увеличение существенного участия, в конце концов завершили соглашения по приобретению контрольных пакетов акций.

В случае Nova следующий этап — фактическое завершение сделки и изменение структуры собственности БТА Банка. Решение регулятора от 12 ноября уже согласовало получение существенного участия, но само по себе еще не подтверждает переход права собственности к новому покупателю.