10 копеек исчезнут из обращения: НБУ назвал дату изъятия монет и сроки обмена

Национальный банк Украины предлагает окончательно изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек с 1 февраля 2027 года. После этой даты они уже не будут рассчитываться за товары и услуги. В то же время, украинцы смогут бесплатно обменять мелкие монеты на банкноты и монеты других номиналов.

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Соответствующий проект постановления НБУ вынес на общественное обсуждение. Предложения и замечания будут приниматься до 22 ноября 2026 года включительно.

Почему НБУ хочет отказаться от 10 копеек

Процесс постепенного извлечения этих монет начался еще 1 октября 2025 года. Тогда Нацбанк прекратил их чеканку и ввел механизм постепенного изъятия: попадающие в банки монеты больше не возвращаются в обращение.

По данным регулятора, за год из наличного обращения изъяли 7,8 млн. монет номиналом 10 копеек. В то же время по состоянию на 1 октября 2026 г. они все еще составляли 26,7% общего количества монет в обращении.

НБУ объясняет инициативу тем, что 10 копеек фактически утратили значение для повседневных наличных расчетов. Их дальнейшее обслуживание требует затрат на транспортировку, обработку, хранение и поддержание наличного обращения.

По оценкам регулятора, по завершении изъятия может вернуться в НБУ 5−6% всех выпущенных монет этого номинала.

Как можно будет обменять 10 копеек

Для граждан предусмотрели бесплатный обмен монет на банкноты и другие номиналы. Обменивать можно будет суммы, кратные 50 копейкам.

Процедуру предлагают проводить в два этапа:

До 31 января 2028 года — во всех банках Украины.

С 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года — в Национальном банке и четырех уполномоченных банках: ПриватБанке, Сбербанке, ПУМБ и Райффайзен Банке.

Таким образом, у украинцев будет три года, чтобы обменять накопленные монеты.

Для бизнеса предусмотрены более короткие сроки. Юридические лица, их обособленные подразделения и ФЛП с 1 февраля 2027 года должны прекратить принимать 10-копеечные монеты во время наличных операций. Остатки таких монет необходимо сдать в банки до 16 февраля 2027 года для зачисления на счета.

Как изменится скругление цен в магазинах

После окончательного изъятия 10 копеек все наличные расчеты за товары и услуги будут закругляться по уже применяемым правилам, когда у покупателя или продавца нет монет этого номинала.

Правила предусматривают такое округление общей суммы чека:

1−24 коп. К меньшей гривне 25−49 коп. До 50 коп. 51−74 коп. До 50 коп. 75−99 коп. К большей гривне

К примеру, если общая сумма покупки составляет 125,23 грн, покупатель заплатит 125 грн. Если чек составляет 125,78 грн — 126 грн.

Важно: при безналичных расчетах округление не будет применяться. Если покупатель платит картой или другим безналичным способом, сумма списания будет оставаться точной до копейки.

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Повлияет ли отказ от 10 копеек на цены

В НБУ считают, что изъятие монет не должно привести к существенному росту цен. По результатам исследования, проведенного по заказу регулятора в июле 2024 года, 74,5% опрошенных сочли 10 копеек лишними в повседневных расчетах, а 74,6% заявили, что им было бы удобно после изъятия этих монет.

Кроме того, по оценкам Нацбанка, влияние закругления наличных сумм на инфляцию будет незначительным и краткосрочным.

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