Повторные санкции НБУ: какие финансовые компании снова попали под претензии регулятора

Национальный банк Украины применил меры влияния к шести финансовым компаниям и одному ломбарду. Самое строгое решение касается ООО «Статус Капитал Плюс»: компания потеряла лицензию из-за невыполнения предварительного требования регулятора. ООО «Инком-Финанс» до октября 2027 г. запретили предоставлять другим лицам средства по договорам возвратной финансовой помощи.

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Решение принял Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 19 октября 2026 года.

Письменные оговорки получили ООО «ФК „Фидем“» и ООО «ФК „Альянскепитал“». Еще две компании — ООО «Тормес-Капитал» и ООО «ФК „Основа“» — должны исправить нарушения, связанные со структурой доходов. Требование об устранении нарушений также получил «I Ломбард».

Кто и за что получил санкции

Статус Капитал Плюс лишился лицензии на деятельность финансовой компании из-за невыполнения решения НБУ от 6 июля 2026 года. Речь идет о невыполнении ранее установленного требования регулятора.

Инком-Финанс не сможет до 19 октября 2027 года предоставлять средства другим лицам по договорам возвратной финансовой помощи. По результатам безвыездного надзора НБУ установил, что компания производила рисковые операции без экономического смысла, которые могли угрожать интересам клиентов или кредиторов.

«ФК „Фидем“» получила письменную оговорку из-за недостатков в корпоративном управлении и системе внутреннего контроля. Компания, являющаяся ответственным лицом небанковской финансовой группы «Фидем», должна устранить недостатки до 10 ноября 2026 года.

«ФК „Альянскепитал“» до 10 ноября должен исправить проблемы с ведением бухгалтерского учета, работой учетных систем и своевременным отражением операций, необходимых для подготовки регуляторной отчетности.

«Тормес-Капитал» и «ФК „Основа“» получили требования устранить нарушения из-за превышения допустимой доли доходов от деятельности, не связанной с предоставлением финансовых услуг. По состоянию на 1 июля 2026 г. такая доля превышала установленное ограничение в 20%. Компании должны привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 31 декабря 2026 года.

И Ломбард обязан до 16 ноября 2026 года устранить нарушение, связанное с неподачей НБУ документов после увеличения уставного капитала в 2025 году.

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Фигурировали ли эти компании в предварительных нарушениях

По крайней мере, три компании уже имели предварительные санкции НБУ.

«Статус Капитал Плюс»: по данным Opendatabot, к решению об отзыве лицензии компания ранее получала требования устранить нарушения из-за неподачи отчетности, нарушения пруденциальных требований и непредставления информации. В 2023 году ее также штрафовали за несвоевременное представление отчетности регулятору.

«Тормес-Капитал»: в мае 2026 года компанию оштрафовали на 51 тыс. грн за неподачу в определенный срок отчетности по финансовому мониторингу. В ноябре 2024 года к ней применялась аналогичная мера за нарушение сроков представления такой отчетности.

«ФК „Основа“»: в августе 2026 года компания получила письменную оговорку из-за неподачи отчетности по финансовому мониторингу. В предыдущие годы к ней также применялись меры воздействия, в том числе штраф за несвоевременное представление отчетности в 2023 году.

Что касается других компаний, в открытых источниках есть судебные дела и регистровые записи, но сам факт упоминания в судебном документе не означает доказанного нарушения.

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