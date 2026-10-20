Металлолом на 300 млн грн залежался на складах в Украине: почему его не могут продать

На складах украинских заготовителей накопилось 60 тысяч тонн металлолома стоимостью около 300 млн грн, но найти покупателей внутри страны все сложнее. После остановки крупных металлургических предприятий спрос на сырье сократился, так что заготовители требуют разрешить экспорт. Металлурги, однако, предостерегают: вывоз металлолома может оставить украинскую промышленность без ресурсов для возобновления производства. Об этом идет речь в материале «Экономической правды».

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Причиной кризиса на рынке металлолома стала остановка основных потребителей сырья после российских атак. Среди предприятий, которые прекратили работу, — «АрселорМиттал Кривой Рог», комбинаты группы «Метинвест» и «Интерпайп». Поэтому заготовительные площадки потеряли основные каналы сбыта, а внутренний спрос, по данным ассоциации «УАВтормет», почти исчез.

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В Украине работает около 150 заготовительных цехов с техникой и персоналом, которые сейчас простаивают. В то же время компании продолжают платить за аренду, налоги, электроэнергию и охрану. По словам президента «УАВтормета» Владимира Бублея, содержание одной такой площадки обходится в 50−150 тысяч гривен в месяц.

По данным ассоциации, на площадках крупных заготовителей накопилось 60 тысяч тонн металлолома общей стоимостью около 300 млн грн. Для сравнения: потребности небольших литейных и машиностроительных предприятий не превышают 5 тысяч тонн в месяц. Из-за ограниченного спроса цена отдельных видов лома упала до 2 грн за килограмм.

Заготовители утверждают, что запрет на экспорт не обеспечил ожидаемого роста внутреннего потребления. За январь-август 2026 года в Украине собрали 971,7 тысячи тонн металлолома — на 27,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Внутренние поставки на металлургические комбинаты сократились на 7,2% — до 925,4 тысячи тонн.

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В «УАВтормете» оценивают потери бюджета из-за запрета экспорта в 1 млрд грн налогов, а недополученную экономикой валютную выручку — в 65 млн евро. Ассоциация предлагает временно отменить нулевую экспортную квоту и ввести ежемесячный мониторинг баланса металлолома. По мнению заготовителей, ограничения следует применять только тогда, когда подтвержден дефицит сырья внутри страны.

Владимир Бублей также считает преувеличенными опасения по поводу массового вывоза украинского металлолома. Из-за заблокированных черноморских портов, нехватки вагонов и ограниченной пропускной способности пограничных терминалов экспорт, по его оценке, не будет превышать 40 тысяч тонн в месяц.

Однако металлурги настаивают, что запасы сырья в Украине ограничены, а их вывоз может осложнить возобновление сталелитейного производства. В группе «Метинвест» предлагают разрешить экспорт только небольших объемов металлолома как временную меру при условии обязательной уплаты пошлин независимо от страны назначения. Вырученные средства, по мнению компании, следует направить в специальный фонд для восстановления промышленной инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

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Против свободного экспорта выступают и в «Укрметаллургпроме». Там отмечают, что каждая тонна металлолома, переработанная на украинских заводах, приносит государственному бюджету 15 тысяч гривен налогов. Кроме того, металлолом нужен для развития электрометаллургии и производства стали с меньшим углеродным следом. С начала 2026 года в ЕС действует механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), а недостаточная доля металлолома в производстве может ухудшить конкурентоспособность украинской стали на европейском рынке.

Аналитики GMK Center отрицают, что на украинском рынке образовались значительные излишки сырья. Директор центра Станислав Зинченко отмечает, что за семь месяцев 2026 года металлургические комбинаты приобрели около 900 тысяч тонн металлолома — почти столько же, как за аналогичный период прошлого года. Заготовка сократилась на 25%. По его мнению, это свидетельствует об общем уменьшении доступных запасов, а не об избытке сырья.

Дополнительным фактором дискуссии стала экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну, действие которой закончилось и не было продлено. По оценке Зинченко, отмена нулевой квоты без действенного налогового механизма может открыть путь к вывозу лома в ЕС, Турцию и Индию без уплаты пошлины. В «Укрметаллургпроме» предлагают разработать новую систему контроля, в частности через прозрачные экспортные квоты или лицензии, которые могут выставляться на аукционах Prozorro.

Отдельную позицию занимают украинские литейные предприятия. По словам вице-президента Ассоциации литейщиков Степана Клименко, спрос со стороны сельскохозяйственного, станкостроительного и автомобильного машиностроения почти исчез. Отрасль также страдает от перебоев в энергоснабжении. По оценке Клименко, по итогам 2026 года объем литейного производства может сократиться до 250 тысяч тонн, а годовая потребность в металлоломе — до 350 тысяч тонн.

Литейщики соглашаются, что при наличии подтвержденных излишков полный запрет экспорта может вредить заготовителям и бюджету. В то же время они, как и металлурги, считают необходимым сначала определить, сколько лома образуется в стране, сколько нужно металлургическим и литейным предприятиям и какой объем следует оставить в государственном резерве. Именно на основе такого баланса, по их мнению, можно принимать решение о возможности экспорта.