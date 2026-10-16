В США судят организатора налоговой аферы на $1,5 млрд: он купил Rolls-Royce и внес задаток за яхту

Как сообщает Bloomberg, в Техасе предъявлены обвинения Дункану Джону Макдональду, которого прокуратура США считает одним из организаторов масштабной налоговой аферы. По версии следствия, он и трое подельников помогли состоятельным клиентам скрыть от налоговой службы свыше $1,5 млрд доходов. По схеме бюджет США мог недополучить более $200 млн налогов.

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Как работала налоговая афера

По материалам обвинения, Макдональд и три его сообщника продавали состоятельным клиентам фиктивные трастовые структуры. Они уверяли покупателей, что те смогут бессрочно откладывать уплату налогов, передавая доходы трастам, но в то же время сохраняют контроль над собственными деньгами и активами.

За создание таких структур клиенты часто платили более $100 тыс. По версии прокуратуры, организаторы заработали на продаже схем миллионы долларов.

Трасты создавали иллюзию, что доходы больше не принадлежат самим клиентам и потому не должны облагаться налогом. Некоторые покупатели, как утверждает следствие, также поощряли задним числом датировать документы и подавать исправленные налоговые декларации, требуя возврата ранее уплаченных налогов.

Однако подобная конструкция не освобождала клиентов от налоговых обязательств. По оценке прокуратуры, схема позволила скрыть более $1,5 млрд доходов и повлекла налоговые потери США более чем на $200 млн.

Кому помогал Макдональд и как тратил деньги

Схема была рассчитана на людей с высокими доходами, которые стремились снизить налоговые платежи, не теряя фактического контроля за своим имуществом.

Макдональд управлял компанией Economic Strategist и другими фирмами, связанными с продвижением трастовых схем. Среди обвиняемых также Сара Дюрен, Ричард Рональд Кейси и Томас Вайкгенант.

По данным прокуратуры, Макдональд и Дюрен получали миллионы долларов за продажу схем, но скрывали часть собственных доходов от налоговой службы. Следствие также утверждает, что они оплачивали личные расходы по трастам и счетам, оформленным на других людей.

Отдельно Макдональда обвиняют в мошенническом привлечении $2 млн. от инвесторов. Им якобы предлагали вложить деньги в компанию, которая должна развивать цифровые трасты. По версии следствия, средства использовались для личных покупок Макдональда, в частности Rolls-Royce Ghost 2021 года и первого взноса за яхту Ocean Alexander 28E.

Ранее уже был осужден за мошенничество

У Макдональда уже была судимость. В 2013 году он признал вину по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения, а в 2014 году был приговорен к пяти годам федеральной тюрьмы.

Кроме того, в 2013 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против него отдельный иск. Окончательное решение по этому делу суд принял десять лет спустя, обязав Макдональда выплатить $8,8 млн компенсации.

По материалам нового обвинения, Макдональд и Дюрен наняли компанию, чтобы удалить из интернета негативные сведения о его бизнесе и предварительной судимости. Следствие также утверждает, что Макдональд скрывал свою причастность к продававшей налоговые схемы компании и предоставлял ложную информацию федеральным следователям.

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Какой срок заключения ему грозит

Макдональду предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе в заговоре в целях обмана федерального правительства, уклонении от уплаты налогов, электронном мошенничестве и операциях с имуществом, полученным преступным путем.

Если его вину докажут в суде, максимальные наказания по отдельным обвинениям составляют:

до 20 лет заключения по каждому эпизоду электронного мошенничества;

до 10 лет по каждому эпизоду сделок с имуществом, полученным преступным путем;

до пяти лет по каждому эпизоду уклонения от уплаты налогов;

до пяти лет за сговор в целях обмана федерального правительства;

до трех лет по каждому эпизоду содействия подготовке ложной налоговой декларации.

Окончательное наказание будет определяться судом с учетом обстоятельств дела и правил назначения наказаний в США.

Всего по делу фигурируют 24 пункта обвинения против четырех человек. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

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