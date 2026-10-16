Вывозите за границу свыше €10 000? НБУ упростил правила подтверждения наличности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2026, 18:27 Читати українською

Вывозите за границу свыше €10 000? НБУ упростил правила подтверждения наличности

Национальный банк Украины упростил подтверждение происхождения наличных денег при ее вывозе за границу. Теперь физическим лицам-резидентам достаточно предоставить выписку о движении средств по собственному банковскому счету, чтобы подтвердить снятие денег. Дополнительные кассовые документы не требуются. Об изменениях сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на разъяснение НБУ.

Национальный банк Украины упростил подтверждение происхождения наличных денег при ее вывозе за границу.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Упрощение касается вывоза наличной валюты на сумму более 10 000 евро в эквиваленте. В то же время обязанность в письменном виде декларировать такие средства на таможне остается.

Какие документы нужны для вывоза наличных денег

Если вы вывозите из Украины более 10 000 евро в эквиваленте, нужно письменно задекларировать деньги и, в предусмотренных правилами случаях, подтвердить снятие наличных с собственного счета в украинском банке.

Для этого можно использовать один из следующих документов:

  • Выписка о движении средств по собственному банковскому счету. Теперь его достаточно, чтобы подтвердить снятие наличных: дополнительно получать кассовые документы в банке не нужно.

  • Платежная инструкция на выдачу наличных — документ, подтверждающий операцию по выдаче денег.

  • Чек банкомата, квитанцию платежного терминала или слеп — документ, подтверждающий соответствующую операцию.

  • Квитанция об обмене валюты — подтверждение проведения валютно-обменной операции.

Важно: речь идет именно о подтверждении снятия средств собственником со счета в банке Украины. Сам факт наличия денег не отменяет требований таможенного декларирования.

Читайте также: Доллар по 46,90 грн и сокращение персонала: чего украинские компании ожидают со следующего года

Какие ограничения нужно учесть

Документы, подтверждающие снятие наличных, действительны в течение 90 календарных дней. Поэтому перед поездкой следует проверить дату операции и убедиться, что срок не истек.

Есть и другое ограничение: если деньги со счета снял представитель по доверенности, он не может использовать документы о таком снятии для подтверждения при вывозе этих средств за границу.

Следовательно, упрощение, прежде всего, касается документов: вместо выписки вместе с дополнительными кассовыми подтверждениями теперь достаточно выписки о движении средств. Порог в €10 000 и требование письменного декларирования наличных денег сверх этой суммы не изменилось.

Как мы писали, Минфин обменял ОВГЗ на 5 млрд грн: новые облигации принесут 12,03% годовых

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
zzzachary
zzzachary
16 октября 2026, 19:05
#
Це не я повинен доказувати звідки в мене ці кошти, це вони повинні мати інформацію або данні що ці кошти не мої і я їх отримав не чесним шляхом.
Тобто держава все перекладає на громадянина, тоді навіщо правоохоронці, податківці та митники!
Тоді давайте просто поставимо кондукторів)))
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
16 октября 2026, 20:39
#
Невже верховні готуються вовками за кордон? Під себе закони приймають для полегшення вивозу награбованого?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают KrigolamNy, Svyrydenkoa и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами