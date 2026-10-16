Вывозите за границу свыше €10 000? НБУ упростил правила подтверждения наличности

Национальный банк Украины упростил подтверждение происхождения наличных денег при ее вывозе за границу. Теперь физическим лицам-резидентам достаточно предоставить выписку о движении средств по собственному банковскому счету, чтобы подтвердить снятие денег. Дополнительные кассовые документы не требуются. Об изменениях сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на разъяснение НБУ .

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Упрощение касается вывоза наличной валюты на сумму более 10 000 евро в эквиваленте. В то же время обязанность в письменном виде декларировать такие средства на таможне остается.

Какие документы нужны для вывоза наличных денег

Если вы вывозите из Украины более 10 000 евро в эквиваленте, нужно письменно задекларировать деньги и, в предусмотренных правилами случаях, подтвердить снятие наличных с собственного счета в украинском банке.

Для этого можно использовать один из следующих документов:

Выписка о движении средств по собственному банковскому счету. Теперь его достаточно, чтобы подтвердить снятие наличных: дополнительно получать кассовые документы в банке не нужно.

Платежная инструкция на выдачу наличных — документ, подтверждающий операцию по выдаче денег.

Чек банкомата, квитанцию платежного терминала или слеп — документ, подтверждающий соответствующую операцию.

Квитанция об обмене валюты — подтверждение проведения валютно-обменной операции.

Важно: речь идет именно о подтверждении снятия средств собственником со счета в банке Украины. Сам факт наличия денег не отменяет требований таможенного декларирования.

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Какие ограничения нужно учесть

Документы, подтверждающие снятие наличных, действительны в течение 90 календарных дней. Поэтому перед поездкой следует проверить дату операции и убедиться, что срок не истек.

Есть и другое ограничение: если деньги со счета снял представитель по доверенности, он не может использовать документы о таком снятии для подтверждения при вывозе этих средств за границу.

Следовательно, упрощение, прежде всего, касается документов: вместо выписки вместе с дополнительными кассовыми подтверждениями теперь достаточно выписки о движении средств. Порог в €10 000 и требование письменного декларирования наличных денег сверх этой суммы не изменилось.

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