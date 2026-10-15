Налоги на активы за рубежом и борьба со схемами: какие новые правила готовит Украина

Кабинет Министров одобрил законопроект Минфина, который должен приблизить украинские правила налогообложения к стандартам Европейского Союза и усилить борьбу с налоговыми злоупотреблениями. Документ предусматривает налогообложение прироста стоимости активов при их перемещении за границу, противодействие схемам получения необоснованных налоговых преимуществ и устранение разногласий в налоговых правилах разных стран.

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Какие налоговые правила предлагают изменить

Законопроект предусматривает внедрение положений Директивы Е С 2016/1164, известной как Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). Она направлена на противодействие практикам, посредством которых компании уменьшают налоговые обязательства или получают необоснованные налоговые преимущества.

Документ охватывает три основных направления.

Exit Tax — налог при перемещении активов за границу. Если активы переносят за пределы Украины и государство теряет право облагать налогом на дальнейший рост их стоимости, будут возникать основания для налогообложения такого прироста. Механизм должен не позволить избежать налогообложения только из-за переноса активов в другую юрисдикцию.

GAAR — общее правило противодействия налоговым злоупотреблениям. Оно позволит нейтрализовать налоговые преимущества от операций, не имеющих обоснованных коммерческих причин и используемых преимущественно для уменьшения налогов. Например, речь идет об искусственных операциях, созданных прежде всего для налоговой выгоды.

Устранение гибридных разногласий. Это правила для ситуаций, когда две страны по-разному трактуют одну и ту же операцию или компанию. Из-за таких отличий бизнес может, например, дважды учесть те же расходы для уменьшения налогов или вообще избежать налогообложения определенного дохода. Новые нормы должны устранить следующие возможности.

Какие гарантии предусмотрели для налогоплательщиков

Минфин также предлагает процедурные гарантии, чтобы новые инструменты не превратились в механизм безосновательных доначислений.

В частности, доказывать факт налогового злоупотребления должен будет контролирующий орган, а не налогоплательщик должен доказывать свою невиновность. Проверку по правилу GAAR планируется назначать на основании заключения специально созданной Комиссии.

Налогоплательщики также смогут давать объяснения, представлять уточняющие расчеты и участвовать в рассмотрении возражений к акту проверки.

Таким образом, новые правила должны усилить возможности государства противодействовать искусственным налоговым схемам, в то же время предусматривая дополнительные процедуры защиты прав бизнеса.

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Когда изменения могут заработать

Законопроект разработан для приближения украинского налогового законодательства к праву ЕС и выполнения рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках Плана действий BEPS — международной инициативы по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

В Минфине планируется ввести новые правила с 1 января 2028 года. Однако это произойдет только после принятия законопроекта парламентом. Одобрение Кабмином означает, что правительство поддержало документ и может передать его на дальнейшее законодательное рассмотрение, но сами правила еще не вступили в силу.

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