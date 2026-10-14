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14 октября 2026, 16:17 Читати українською

Будет ли отопление в Киеве после удара по трем ТЭЦ: что говорят Кличко и эксперт

Российская атака на энергетическую инфраструктуру Киева в ночь на 14 октября повредила несколько ключевых объектов столицы и области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала 2026 года в системы энергообеспечения города попали уже почти 50 ракет и беспилотников. В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что говорить о срыве отопительного сезона пока рано. Об этом пишут УНИАН и Интерфакс-Украина.

Российская атака на энергетическую инфраструктуру Киева в ночь на 14 октября повредила несколько ключевых объектов столицы и области.
Кличко заявил о почти 50 попаданиях в энергообъекты Киева в 2026 году: что будет с отоплением
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Кличко заявил о почти 50 попаданиях в энергообъекты Киева

Выступая в Верховной Раде в среду, Кличко привел данные о количестве попаданий в энергетические объекты столицы за последние годы. По его словам, в 2022 году по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 было нанесено 12 ударов ракетами и беспилотниками, в 2023 — семь, в 2024 попаданий не было, а в 2025 году их зафиксировали 19.

«В этом году уже около 50 попаданий ракет и БПЛА в наши системы энергообеспечения. Все это время специалисты работали, восстанавливали оборудование, готовили ежегодно объекты к зиме, и Киев выстоял», — сказал мэр.

Он также сообщил, что ночная атака 14 октября поразила несколько ключевых энергообъектов в Киеве и области. Кличко назвал повреждения достаточно серьезными.

По словам мэра, столица продолжает жить под постоянными атаками на инфраструктуру, энергетику, промышленность и бизнес, в то же время пытаясь обеспечивать жизнедеятельность города в условиях военного положения.

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Кличко также раскритиковал действия центральных властей. Он заявил о блокировании средств и остановке платежей, поэтому, по его словам, проекты по повышению энергетической устойчивости заморожены не только в Киеве, но и в других общинах.

«Можно даже третью мировую войну вешать на Кличко, но вопрос не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины, где защита объектов „Укрэнерго“, где миллиарды, выделенные на это?» — заявил мэр.

Он призвал обратить внимание на защиту инфраструктуры и прекратить давление на местное самоуправление.

Повлияет ли атака на начало отопительного сезона

Российские войска в ночь на 14 октября атаковали три большие киевские ТЭЦ, которые обеспечивают значительную часть столицы теплом зимой. Однако энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отметил, что нет оснований утверждать, что атака сорвет начало отопительного сезона.

«По поводу отопительного сезона говорить еще рано, потому что отопительный сезон официально начинается с 1 ноября. По факту он начнется, когда средняя температура воздуха в течение трех дней будет ниже +8°C. Поэтому о срыве отопительного сезона нет смысла говорить», — объяснил Рябцев.

Он отметил, что определить масштаб повреждений сразу после ударов невозможно.

«Удары были нанесены — на каждый объект ушло по несколько ракет. Повреждения есть, но насколько они существенны, невозможно определить через несколько часов, прошедших после удара. Наличие электроэнергии сейчас, хотя и с перебоями, все равно свидетельствует о том, что пока нет оснований говорить о существенных повреждениях объектов», — сказал эксперт.

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В чем проблема украинской энергосистемы

По словам Рябцева, сейчас у Украины есть профицит электроэнергии. Основная проблема заключается не в недостатке генерации, а в повреждении сетей, по которым электроэнергию передают и распределяют между потребителями.

«Сейчас проблема не в недостатке генерации, а в поврежденных линиях передачи и распределения электрической энергии. Проблема остается постоянной, то есть избыток генерации возникает из-за невозможности передачи энергии туда, где она нужна», — подчеркнул он.

Следовательно, последствия ударов по киевским ТЭЦ еще нуждаются в оценке. Кличко сообщает о серьезных повреждениях энергообъектов, а Рябцев предостерегает от преждевременных выводов по отопительному сезону. По его словам, окончательные выводы о влиянии атаки на работу энергетики делать рано.

Напомним

Россия ночью атаковала все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты в Киевской области, обеспечивающие питание столицы и центральных регионов. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что на местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению поврежденных объектов.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
energy1
energy1
14 октября 2026, 17:17
#
По факту, центральна влада дійсно з самого початку (тобто з 2019-го року) прискіпується до роботи Київської держадміністрації; зокрема, відбирала частину грошей міста, зупиняла платежі. Тобто значною мірою власноручно, з політичних міркувань, створювала проблеми у реалізації планів життєзабезпечення Києва.
+
+30
lider2000
lider2000
14 октября 2026, 17:34
#
Зеленая плесень, она везде.
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