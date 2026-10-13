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13 октября 2026, 20:04 Читати українською

В Украине объединят пять видов соцпомощи в одну выплату: что изменится с 2027 года

Верховная Рада 13 октября 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15094 «О базовой социальной помощи». Он предусматривает объединение пяти видов государственных выплат в одно пособие для семей с низкими доходами. Его размер будут рассчитывать индивидуально, учитывая доходы и имущественное состояние семьи. Переход на новую систему будет добровольным.

Верховная Рада 13 октября 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15094 «О базовой социальной помощи».
Рада приняла закон о базовой социальной помощи: кого будут касаться изменения
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Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Какие выплаты объединят

Базовая социальная помощь объединит пять видов государственной поддержки:

 — помощь малоимущим семьям;

 — помощь одиноким матерям на детей;

 — выплаты на детей в многодетных семьях;

 — временную помощь детям, родители которых не платят алименты или не могут содержать ребенка, а также в случаях, когда местонахождение родителей неизвестно;

 — социальную помощь людям, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.

Переход на новую систему не будет обязательным. Те, кто решит остаться на действующей системе, продолжат получать ранее назначенную помощь в соответствии с условиями, установленными законодательством.

Читайте на також: До 4500 грн на члена семьи: кто может получить базовую социальную помощь

Как будут рассчитывать выплату

Размер базовой социальной помощи будет определяться отдельно для каждой семьи. Для расчета будут учитываться среднемесячный совокупный доход и имущественное состояние.

По формуле, приведенной в пояснительной записке к законопроекту, размер пособия будет определяться как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Базовую величину будут устанавливать в законе о государственном бюджете на год. Согласно пояснительной записке, она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека, установленного на 1 января соответствующего года.

Помощь будет предусматривать социальные услуги и поддержку с трудоустройством

Новая модель предполагает не только денежные выплаты. Для каждой семьи планируется индивидуальная поддержка в соответствии с ее потребностями.

В частности, семьи смогут получать социальное сопровождение, дневной уход, уход на дому, консультации, услуги раннего вмешательства для семей с маленькими детьми, а также поддержку во время инклюзивного обучения.

Работоспособным членам семьи, не имеющим работы, планируется помогать с переквалификацией и трудоустройством. Потребности семьи будет оценивать социальный менеджер, организовывающий предоставление необходимых услуг.

По словам министра социальной политики, семьи должны получать поддержку в соответствии со своими нуждами. Такой подход поможет им преодолеть сложные жизненные обстоятельства и достичь экономической самостоятельности.

Министр также отметил, что принятие закона является условием для выделения Украине $200 млн бюджетного финансирования социальных выплат Всемирным банком в рамках проекта SPIRIT.

Согласно пояснительной записке, выплаты будут финансироваться из государственного бюджета по программе поддержки малообеспеченных семей. Социальные услуги на уровне территориальных общин будут оплачиваться из местных бюджетов.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
matroskin
matroskin
13 октября 2026, 22:44
#
соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію
Людина й копійки податків за все життя не заплатила, а ми їй за це допомогу. Молодці.
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