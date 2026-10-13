Финансовый мониторинг на рынке жилья: в чём, по мнению депутата, заключается слабое место

У финансового мониторинга на рынке недвижимости есть пробелы, считает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По её опыту, агенты по недвижимости не спрашивают покупателей об источниках средств, что, по её мнению, свидетельствует о недостатках контроля в этой сфере.

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Почему риелторы должны интересоваться происхождением денег

Риелторы, как и банки, нотариусы и адвокаты, являются субъектами первичного финансового мониторинга. Они — часть системы, призванной выявлять операции, связанные с возможным отмыванием средств. Однако, по словам Ольги Василевской-Смаглюк, на рынке недвижимости этот механизм работает неэффективно.

«Ни один риелтор на моей памяти не спросил о происхождении средств на приобретение жилья», — сказала народный депутат в подкасте «Что с экономикой?».

Она считает, что это одна из проблем финансового мониторинга в Украине. По словам депутата, именно в тех сферах, где регулятором выступает Министерство юстиции, возникают вопросы контроля за соблюдением соответствующих требований.

Василевская-Смаглюк также обратила внимание на проблему оформления недвижимости на фоне рисков отмывания средств. По ее словам, существуют случаи, когда судьи, прокуроры и депутаты оформляют имения на подставных лиц. При этом депутат не привела конкретных примеров таких операций в ходе разговора.

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Как финансовый мониторинг работает в других областях

Василевская-Смаглюк отмечает, что финансовый мониторинг — это не только работа Государственной службы финансового мониторинга. Система охватывает разные учреждения и профессии: от банков и небанковских финансовых компаний до нотариусов, риелторов и других участников рынка.

По оценке депутата, в сфере, контролируемой Национальным банком, финансовый мониторинг работает достаточно эффективно, хотя и там есть определенные перекосы. В то же время она указывает на проблемы с контролем в сфере недвижимости, а также в игорном бизнесе и на рынке виртуальных активов.

Отдельно депутат обратила внимание на необходимость определить регулятора для рынка виртуальных активов. По ее словам, соответствующего решения пока нет, а игорный бизнес остается еще одной сферой, где есть риски отмывания средств.

Василевская-Смаглюк также подчеркнула, что борьба с отмыванием средств требует работы всех звеньев системы — от учреждений, которые первыми сталкиваются с финансовыми операциями, до правоохранителей и судов.

По ее мнению, недостаточно лишь выявить средства, которые могли быть легализованы незаконным путем: важно, чтобы такие дела завершались надлежащими решениями, а незаконно приобретенные активы конфисковывались в пользу государства.

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