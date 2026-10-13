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13 октября 2026, 16:20 Читати українською

Финансовый мониторинг на рынке жилья: в чём, по мнению депутата, заключается слабое место

У финансового мониторинга на рынке недвижимости есть пробелы, считает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По её опыту, агенты по недвижимости не спрашивают покупателей об источниках средств, что, по её мнению, свидетельствует о недостатках контроля в этой сфере.

У финансового мониторинга на рынке недвижимости есть пробелы, считает народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
Риэлторы не интересуются, откуда у покупателей деньги на жилье, утверждает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк
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Почему риелторы должны интересоваться происхождением денег

Риелторы, как и банки, нотариусы и адвокаты, являются субъектами первичного финансового мониторинга. Они — часть системы, призванной выявлять операции, связанные с возможным отмыванием средств. Однако, по словам Ольги Василевской-Смаглюк, на рынке недвижимости этот механизм работает неэффективно.

«Ни один риелтор на моей памяти не спросил о происхождении средств на приобретение жилья», — сказала народный депутат в подкасте «Что с экономикой?».

Она считает, что это одна из проблем финансового мониторинга в Украине. По словам депутата, именно в тех сферах, где регулятором выступает Министерство юстиции, возникают вопросы контроля за соблюдением соответствующих требований.

Василевская-Смаглюк также обратила внимание на проблему оформления недвижимости на фоне рисков отмывания средств. По ее словам, существуют случаи, когда судьи, прокуроры и депутаты оформляют имения на подставных лиц. При этом депутат не привела конкретных примеров таких операций в ходе разговора.

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Как финансовый мониторинг работает в других областях

Василевская-Смаглюк отмечает, что финансовый мониторинг — это не только работа Государственной службы финансового мониторинга. Система охватывает разные учреждения и профессии: от банков и небанковских финансовых компаний до нотариусов, риелторов и других участников рынка.

По оценке депутата, в сфере, контролируемой Национальным банком, финансовый мониторинг работает достаточно эффективно, хотя и там есть определенные перекосы. В то же время она указывает на проблемы с контролем в сфере недвижимости, а также в игорном бизнесе и на рынке виртуальных активов.

Отдельно депутат обратила внимание на необходимость определить регулятора для рынка виртуальных активов. По ее словам, соответствующего решения пока нет, а игорный бизнес остается еще одной сферой, где есть риски отмывания средств.

Василевская-Смаглюк также подчеркнула, что борьба с отмыванием средств требует работы всех звеньев системы — от учреждений, которые первыми сталкиваются с финансовыми операциями, до правоохранителей и судов.

По ее мнению, недостаточно лишь выявить средства, которые могли быть легализованы незаконным путем: важно, чтобы такие дела завершались надлежащими решениями, а незаконно приобретенные активы конфисковывались в пользу государства.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Abramon
Abramon
13 октября 2026, 16:47
#
«Василевська-Смаглюк також звернула увагу на проблему оформлення нерухомості на тлі ризиків відмивання коштів. За її словами, існують випадки, коли судді, прокурори та депутати оформлюють маєтки на інших осіб. Водночас депутатка не навела конкретних прикладів таких операцій у межах розмови.» — на цих кадрах тримається будівельна галузь Києва так точно корупція — це кров будівництва, гавань для відкатних коштів.
Варто зробити справжній фінмоніторинг походження коштів при купівлі нерухомості і цей атракціон українського «ринку нерухомості», а особливо новобудов заграє новими барвами.
Коли брат директора якось слідчого органу умовно найбіднішої держави Європи має 124 квартири, як тобі таке Ілон Маск?
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BigBend
BigBend
13 октября 2026, 17:23
#
«Жоден рієлтор на моїй пам’яті не спитав про походження коштів на придбання житла»

А з чого раптом лівий тіп у мене має цікавитись походженням грошей? Може ще касирам в АТБ доводити, що я не верблюд?
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