У финансового мониторинга на рынке недвижимости есть пробелы, считает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По её опыту, агенты по недвижимости не спрашивают покупателей об источниках средств, что, по её мнению, свидетельствует о недостатках контроля в этой сфере.
Финансовый мониторинг на рынке жилья: в чём, по мнению депутата, заключается слабое место
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Почему риелторы должны интересоваться происхождением денег
Риелторы, как и банки, нотариусы и адвокаты, являются субъектами первичного финансового мониторинга. Они — часть системы, призванной выявлять операции, связанные с возможным отмыванием средств. Однако, по словам Ольги Василевской-Смаглюк, на рынке недвижимости этот механизм работает неэффективно.
«Ни один риелтор на моей памяти не спросил о происхождении средств на приобретение жилья», — сказала народный депутат в подкасте «Что с экономикой?».
Она считает, что это одна из проблем финансового мониторинга в Украине. По словам депутата, именно в тех сферах, где регулятором выступает Министерство юстиции, возникают вопросы контроля за соблюдением соответствующих требований.
Василевская-Смаглюк также обратила внимание на проблему оформления недвижимости на фоне рисков отмывания средств. По ее словам, существуют случаи, когда судьи, прокуроры и депутаты оформляют имения на подставных лиц. При этом депутат не привела конкретных примеров таких операций в ходе разговора.
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Как финансовый мониторинг работает в других областях
Василевская-Смаглюк отмечает, что финансовый мониторинг — это не только работа Государственной службы финансового мониторинга. Система охватывает разные учреждения и профессии: от банков и небанковских финансовых компаний до нотариусов, риелторов и других участников рынка.
По оценке депутата, в сфере, контролируемой Национальным банком, финансовый мониторинг работает достаточно эффективно, хотя и там есть определенные перекосы. В то же время она указывает на проблемы с контролем в сфере недвижимости, а также в игорном бизнесе и на рынке виртуальных активов.
Отдельно депутат обратила внимание на необходимость определить регулятора для рынка виртуальных активов. По ее словам, соответствующего решения пока нет, а игорный бизнес остается еще одной сферой, где есть риски отмывания средств.
Василевская-Смаглюк также подчеркнула, что борьба с отмыванием средств требует работы всех звеньев системы — от учреждений, которые первыми сталкиваются с финансовыми операциями, до правоохранителей и судов.
По ее мнению, недостаточно лишь выявить средства, которые могли быть легализованы незаконным путем: важно, чтобы такие дела завершались надлежащими решениями, а незаконно приобретенные активы конфисковывались в пользу государства.
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Комментарии - 2
Варто зробити справжній фінмоніторинг походження коштів при купівлі нерухомості і цей атракціон українського «ринку нерухомості», а особливо новобудов заграє новими барвами.
Коли брат директора якось слідчого органу умовно найбіднішої держави Європи має 124 квартири, як тобі таке Ілон Маск?
А з чого раптом лівий тіп у мене має цікавитись походженням грошей? Може ще касирам в АТБ доводити, що я не верблюд?