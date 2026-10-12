Телефоны в ТЦК: законно ли их забирать у граждан и как вернуть

Законно ли в ТЦК изымают телефоны? Адвокаты в комментарии «Телеграф» объяснили , какие полномочия имеет центр, что закон говорит об изъятии имущества и как действовать, если телефон забрали.

Телефон в ТЦК: когда изъятие считается законным и как вернуть свою вещь

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Юристы подчеркивают, что именно пребывание человека в помещении ТЦК не дает права принудительно изымать его вещи.

Что ТЦК не может делать с личными вещами

ТЦК занимаются вопросами воинского учета и мобилизации. Их полномочия определяют законы о воинской обязанности и мобилизации, Положение о ТЦК, утвержденное постановлением правительства № 154, и порядок призыва, определенный постановлением № 560.

Адвокат Геннадий Капралов отмечает, что ни один из этих документов не дает ТЦК права забирать вещи человека только потому, что он вошел в помещение центра. По его словам, статья 19 Конституции Украины обязывает государственные органы действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными законом.

Право на тайну переписки, конфиденциальность и собственность защищают также статьи 31, 32 и 41 Конституции. Вмешательство в эти права должно отвечать требованиям закона и быть пропорциональным поставленным целям.

Капралов также ссылается на решение Европейского суда по правам человека по делу Saber v. Norway (2020), где доступ к содержимому телефона рассматривается как серьезное вмешательство в частную жизнь.

Адвокат по военным вопросам юридической компании «Приходько и партнеры» Елизавета Грецких отмечает, что законных оснований для принудительного изъятия мобильных телефонов и личных вещей гражданских лиц работниками ТЦК и СП нет.

По ее словам, статья 264 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет органы, уполномоченные проводить личный досмотр и осмотр вещей. В их числе полиция, СБУ, Военная служба правопорядка и пограничники. ТЦК в этот список не входят. Ссылка на режимный статус объекта или внутренние инструкции сама по себе не создает дополнительных полномочий.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Щенникова и партнеры» Елена Андреева объясняет, что работники ТЦК являются военнослужащими, а не правоохранителями. По ее словам, обыск, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие имущества гражданских не относятся к их полномочиям.

«Единственное, что могут сделать в ТЦК, — запретить пользоваться телефоном в определенных местах помещения, но не изымать его», — отмечает Андреева.

Остальные правила действуют после зачисления человека в воинскую часть. В таком случае порядок использования телефонов, в частности время и места их хранения, определяет командир в соответствии со статьей 143 Устава внутренней службы ВСУ.

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Когда закон позволяет изымать телефон

Согласно статье 265 КУоАП, изымать можно вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным предметом административного правонарушения. Как объясняет Грецких, по делам о нарушении правил воинского учета телефон не относится ни к одной из этих категорий. Капралов добавляет, что упоминание в законе о случаях, прямо предусмотренных законодательством, само по себе не дает ТЦК права изымать имущество.

Отдельные основания предусматривает уголовное процессуальное законодательство. По словам Андреевой, исключение возможно, если есть основания считать вещь орудием преступления или имуществом, полученным в результате преступления. Например, телефон может содержать видеозапись запрещенного объекта.

Юристы обращают внимание на требования к процедуре изъятия:

Дело должно изымать уполномоченный орган, например полиция.

Факт изъятия оформляется протоколом, копию которого вручается владельцу.

Осмотр вещей производится в установленном законом порядке. В предусмотренных случаях привлекают понятых или осуществляют видеофиксацию.

В протоколе указываются данные, позволяющие идентифицировать телефон, в том числе его серийный номер.

Изъятое имущество сохраняют до решения вопроса в соответствии с процедурой, после чего его возвращают при наличии законных оснований.

Грецких отмечает, что требование оставить телефон в сейфе без согласия владельца и без надлежащего оформления может нарушать право собственности.

Андреева также ссылается на статью 321 Гражданского кодекса Украины, закрепляющую нерушимость права частной собственности. По ее мнению, принудительное изъятие телефона у доставленного в ТЦК человека при определенных обстоятельствах можно расценивать даже как грабеж по статье 186 Уголовного кодекса. Такая правовая квалификация зависит от конкретных обстоятельств.

Что делать, если телефон забрали

Геннадий Капралов советует сначала выяснить, на каком основании требуется передать телефон. Если речь идет о правилах допуска в помещение, он рекомендует до передачи устройства позвонить контактному лицу и сообщить, где вы находитесь.

Военно-учетный документ и удостоверение личности можно показать, не выпуская телефон из рук. Передавать пароль или предоставлять биометрический доступ к устройству, по словам адвоката, человек не обязан.

Если телефон пытаются забрать силой, Капралов советует не оказывать физического сопротивления, заявить вслух о несогласии и запомнить время, фамилии и звания работников, а также возможных свидетелей. Следует потребовать оформления протокола и указания в нем, что имущество изъяли против воли собственника.

Грецких также рекомендует требовать протокол устно и в письменном виде, попросить предъявить служебные удостоверения и разрешить позвонить по телефону. Добровольная передача доступа к телефону, по словам Капралова, может осложнить дальнейшее обжалование.

Как действовать после выхода из ТЦК

Если телефон не вернули, Капралов советует:

В тот же день записать последовательность событий, время, фамилии и свидетельские контакты.

В письменном виде попросить сохранить видеозаписи, которые в соответствии с пунктами 40 и 52 Порядка № 560 ведутся при вручении повестки и проверки документов.

Подать заявление о возможном уголовном правонарушении и требовании возврата имущества. Среди правовых норм, на которые он советует обратить внимание, статья 265 КУоАП, статья 169 Уголовного процессуального кодекса и статья 387 Гражданского кодекса Украины.

Адвокаты также советуют заранее позаботиться о возможности связаться с родными. Греческих рекомендует записать важные номера телефонов на бумаге и договориться с близкими о времени выхода на связь. Если человек не сообщил о себе в указанное время, родные смогут начать действовать. Капралов советует брать с собой подлинники документов об отсрочке или состоянии здоровья, а копии оставлять дома.

«Человек без телефона защитить себя почти не может, поэтому главная роль здесь у родных и адвоката», — отмечает Грецких.