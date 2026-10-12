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12 октября 2026, 17:26 Читати українською

НБУ готовит новый этап цифровизации финансов: что изменится для банков и клиентов к 2029 году

Национальный банк Украины и Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в Группу Всемирного банка, продолжат сотрудничество по развитию цифровых финансовых услуг в Украине. Партнеры планируют усовершенствовать регуляторную песочницу, развивать открытый банкинг и сиюминутные платежи, а также усиливать цифровую устойчивость финансовых учреждений.

Национальный банк Украины и Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в Группу Всемирного банка, продолжат сотрудничество по развитию цифровых финансовых услуг в Украине.
НБУ и МФК подписали соглашение о сотрудничестве
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Соответствующее соглашение было подписано 12 октября 2026 года в рамках Ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке.

Проект «Цифровое финансовое будущее Украины» реализуется с участием Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и продлится до 2029 года. Он продолжает предварительную программу сотрудничества, завершившуюся в конце 2024 года. По словам главы НБУ Андрея Пышного, МФК продолжала оказывать экспертную поддержку регулятору и в 2025—2026 годах.

Какие цифровые финансовые услуги будут развиваться

Соглашение предусматривает несколько основных направлений сотрудничества.

  • денежные инновации. НБУ и МФК планируют усовершенствовать регуляторную песочницу, развивать открытый банкинг и создать Инновационный хаб. Также они будут анализировать барьеры, мешающие распространению современных финансовых услуг.

  • Безналичные и мгновенные платежи. Партнеры будут работать над развитием платежной инфраструктуры и стимулированием использования безналичных расчетов. Отдельное направление — усиление цифровой устойчивости финансовых учреждений, то есть их способности противостоять технологическим сбоям и киберугрозам.

  • Финансовая грамотность. Планируется поддерживать образовательные и информационные мероприятия, которые помогут гражданам лучше использовать цифровые финансовые продукты.

Цель сотрудничества — сделать финансовые услуги более доступными, безопасными и эффективными, а украинский финансовый сектор — более конкурентным и более близким к европейским стандартам.

Что такое регуляторная песочница и зачем она нужна

Регуляторная песочница — это специальный контролируемый режим, в котором компания может опробовать новый финансовый продукт или технологию под наблюдением регулятора, прежде чем запускать ее полноценно на рынке.

К примеру, финтех-компания может разработать новый способ цифровой идентификации клиентов, перевода денег или предоставления финансовых услуг. В пределах песочницы такой продукт тестируется в определенных условиях, с ограничениями по масштабу, срокам или количеству участников. Это позволяет проверить, как работает новая технология, какие риски она создает и требует ли законодательство дополнительных изменений.

Такой подход помогает не только бизнесу, но и регулятору: вместо того, чтобы изменять правила без практических данных, он может оценить результаты тестирования и определить, какие требования необходимы для безопасного запуска инновации. В то же время, участие в песочнице не означает полного освобождения компании от требований финансового законодательства.

Читайте также: Сбербанк, OTP и Sense Bank запустили открытый банкинг: что изменилось для клиентов

Зачем нужен открытый банкинг


Отдельным направлением сотрудничества НБУ и МФК станет открытый банкинг. Его суть состоит в том, что с согласия клиента банки могут безопасно предоставлять другим уполномоченным поставщикам доступ к определенным финансовым данным через специальные программные интерфейсы. Это может упростить объединение счетов в разных банках, создание персонализированных финансовых сервисов и сравнение предложений.


Как мы писали, НБУ ослабил 154 валютных ограничения: какие возможности открыла валютная либерализация

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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