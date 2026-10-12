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12 октября 2026, 16:20 Читати українською

Украине нужно почти $27 млрд до конца года: Марченко объяснил, от чего зависит финансирование

До конца года Украина должна получить от партнеров почти $27 млрд, однако предоставление части этих средств зависит от принятия законов, которые до сих пор не поддержала Верховная Рада. Министр финансов Сергей Марченко призвал депутатов проголосовать за необходимые законодательные изменения. 12 октября с трибуны Верховной Рады он заявил, что военные и социальные выплаты финансируются вовремя, а капитальные расходы поставлены на паузу до голосования.

До конца года Украина должна получить от партнеров почти $27 млрд, однако предоставление части средств зависит от принятия законов, которые до сих пор не поддержала Верховная Рада.
Капитальные расходы приостановлены до принятия законов, требуемых ЕС, — Марченко
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Выступая с трибуны парламента, Марченко заявил, что денежное довольствие военнослужащим выплачивается вовремя, а социальные расходы финансируются в соответствии с планом. Капитальные расходы при этом «на паузе».

«Мы сейчас не финансируем никаких капитальных расходов. Мы возобновим всё финансирование, как только соответствующие законы будут приняты Радой», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

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Практически каждый вопрос к министру касался нецелесообразного финансирования дорог. Некоторые депутаты упомянули также о росте расходов на марафон «Единые новости» и на «Национальный кэшбек».

Марченко в ответ сообщил: «Дороги не финансируем, а накопленная задолженность будет разблокирована после принятия законов». По его словам, некоторые изменения в законы Украина обещала Евросоюзу еще в 2026 году, но они до сих пор не проголосованы.

Один из депутатов спросил, что делает Кабмин, чтобы «дыра» в госбюджете не выросла с 70 до 100 млрд грн. Марченко ответил, что это не «дыра», а недопоступление налогов по объективным причинам.

«Вы сами видите, что происходит. Обстрелы инфраструктуры, отключения света», — сказал он.

В то же время он добавил, что соответствующие обстоятельства не означают, что правительство не делает необходимых шагов.

«Мы нарастили внутренние заимствования», — подчеркнул министр.

Марченко также заверил, что ситуация с финансированием в целом контролируемая, но нужны деньги партнеров.

«Ситуация контролируемая, единственное, что мы не можем контролировать, — это выполнение наших международных обязательств», — сказал чиновник.

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Дефицит платежного баланса достиг максимума с 2010 года

За январь-август 2026 года дефицит платежного баланса Украины вырос до $9,66 млрд — это самый плохой показатель для этого периода, по меньшей мере, с 2010 года. Особенно резкое ухудшение зафиксировали в августе: отрицательное сальдо составило $3,1 млрд против $682 млн в июле, то есть увеличилось более чем в 4,5 раза.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, одним из факторов колебаний остается неравномерное поступление международного финансирования. Часть внешней помощи зависит от выполнения Украиной согласованных условий и принятия необходимых решений, поэтому задержки с голосованием и получением траншей могут влиять на месячную динамику платежного баланса.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
12 октября 2026, 17:25
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Главное, что у нас есть армия, мова и вира! И словарь стийкости от «скумбрии по 8».
Победа неизбежна, а деньги — просто пыль.
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