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6 ноября 2026, 12:15 Читати українською

Искусственный интеллект стал помощником НБУ: как алгоритмы помогают прогнозировать экономические изменения

Полномасштабная война усложнила прогнозирование экономической ситуации в Украине: официальная статистика не всегда позволяет оперативно отслеживать изменения, а новые угрозы могут возникать быстрее, чем их успевают зафиксировать. Чтобы лучше оценивать тенденции и потенциальные угрозы, Национальный банк использует обширные данные и искусственный интеллект. В то же время окончательные решения по монетарной политике остаются за специалистами НБУ. Об этом говорится в новом отчете ведомства.

Полномасштабная война усложнила прогнозирование экономической ситуации в Украине: официальная статистика не всегда позволяет оперативно отслеживать изменения, а новые угрозы могут возникать быстрее, чем их успевают зафиксировать.
Искусственный интеллект стал помощником НБУ: как алгоритмы помогают увидеть то, что не показывает статистика. Фото: Pexels
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Война усложнила анализ экономической ситуации в Украине. Из-за разрушения предприятий и инфраструктуры, перебоев в логистике и постоянных изменений экономической ситуации официальная статистика не всегда отражает реальное положение дел. На этом фоне НБУ стал шире использовать альтернативные источники информации, обширные данные и инструменты искусственного интеллекта.

Регулятор анализирует новости и использует синтетические опросы, чтобы отслеживать изменения настроений бизнеса и других участников экономики. Это помогает замечать признаки экономических шоков и лучше оценивать их возможное влияние.

Однако искусственный интеллект не принимает решения вместо экономистов. НБУ проверяет новые индикаторы, сопоставляет их с официальными данными и использует при подготовке макроэкономических прогнозов. Контроль над данными и моделями также остается за регулятором.

Какой будет экономика Украины в ближайшие годы

По прогнозу НБУ, инфляция в конце 2026 ускорится до 12,5%. Среди причин регулятор называет удорожание горючего, рост расходов бизнеса из-за разрушения производственной и логистической инфраструктуры, а также расширения бюджетных стимулов в конце года.

В 2027 году инфляция должна замедлиться до 7,3%, а в 2028 вернуться к целевому показателю НБУ — 5%. Для сдерживания ценового давления регулятор усиливает монетарную политику. В июле-октябре 2026 года учетную ставку повысили с 15% до 16,5%.

Экономическое восстановление будет медленным. НБУ прогнозирует сокращение реального ВВП на 0,4% в 2026 году, рост на 0,4% в 2027 году и на 2,2% в 2028 году. Среди факторов, сдерживающих экономику, регулятор называет российские атаки, разрушение инфраструктуры и дефицит рабочей силы.

Отдельной проблемой будет оставаться нехватка работников из-за мобилизации и миграции. По прогнозу НБУ, реальные зарплаты в 2026 году вырастут на 11,4%, а в 2027—2028 годах темпы роста замедлятся до 4−5% в год.

Прогнозы НБУ зависят от объемов международной финансовой поддержки, улучшения логистики и постепенного снижения рисков безопасности. Регулятор предостерегает, что дальнейшие российские атаки могут усугубить экономическую ситуацию и усилить инфляционное давление.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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